Стиль жизни

В стиле Бэтмена: В Китае представили костюм от коронавируса со встроенной системой стерилизации (фото)

Дизайнеры китайской архитектурной компании Penda China представили экстравагантный костюм, который, по их мнению, может защитить своего владельца от заражения коронавирусом. Костюм обладает встроенной системой стерилизации и накрывает человека с головой. В случае необходимости его можно сложить на манер рюкзака, напоминающего крылья Бэтмена. По задумке авторов, ультрафиолетовое излучение генерируется на поверхности костюма, который нагревается, чтобы стерилизовать окружающую среду и устранить вирус, прежде чем он сможет достичь владельца костюма.

Как пишет издание Daily Star, создатели костюма использовали «принципы бионического дизайна», и что за образец была взята летучая мышь. «Когда мы были детьми, то все мечтали быть Бэтменом — героем, который борется со злом и спасает мир. Возможно, теперь мечта станет реальностью», — говорится в Instagram-аккаунте компании.

Некоторые пользователи сети похвалили изобретателей за оригинальность. Но кто-то написал, что скорее согласен заразиться вирусом, чем появляться на людях в таком странном виде.

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