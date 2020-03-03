Коронавирус внес коррективы в наряд королевы Елизаветы II (фото)

Мир

В Великобритании зарегистрировали уже 51-й случай заражения коронавирусом. Стремительное распространение COVID-19 внесло коррективы в наряд королевы Елизаветы II, которой посоветовали принять меры предосторожности. На церемонии посвящения в рыцари, которая состоялась в Букингемском дворце 3 марта, Ее Величество впервые за минувшие десятилетия была в перчатках. Обычно 93-летняя королева выходит в свет в перчатках только на широкую публику — когда ей приходится пожимать руки многим незнакомым людям. Этот аксессуар не только придает стиль ее образу, но также защищает от бактерий. На церемониях, которые проходят в дворцовых стенах, монархиня никогда не надевает перчатки. Она пожимает руки приглашенным и передает им награды голыми руками.

Источник во дворце сообщил изданию The Mirror, что королева и ее персонал будут следовать рекомендациям британского правительства, которые ранее в этот же день озвучил премьер-министр Борис Джонсон. Он, в частности, призвал население к соблюдению чистоты и частому мытью рук.

Борис Джонсон моет руки

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