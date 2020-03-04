Доллар по 25, евро по 28: что происходит с курсом валют

Деньги

В среду, 4 марта, НБУ установил курсы валют на уровне 24,94 грн за доллар и 27,69 грн за евро. Как видим, с понедельника, 2 марта, американская валюта подорожала на 35 копеек, а европейская — сразу на 71 копейку. На наличном рынке стоимость основных валют тоже выросла на 35−60 копеек. Причем евро дорожает быстрее доллара. Курс продажи в банках уже подбирается к отметке 28 гривен за евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,81 грн, купить — по 25,07 грн; евро — сдать по 27,48 грн, купить — по 27,95 грн.

Эксперты предупреждают о дальнейшей девальвации гривни.

— За неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,50 грн до 24,94 грн. Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,54 — 24,56 грн до 25,02 — 25,05 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,33 — 24,53 грн до 24,72 — 24,98 грн.

Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley в своем новом исследовании прогнозируют курс доллара на конец текущего года на уровне 25 гривен. При этом они ожидают снижения учетной ставки НБУ до 7% к середине 2020 года, а затем ее повышение до уровня 8% в 2021 году. Эксперты инвестбанка рассчитывают, что Украина в первом полугодии возобновит сотрудничество с МВФ. При этом они отмечают возможные риски для политики руководства страны в связи со снижающимися рейтингами популярности. В исследовании указывается, что растущий пессимизм избирателей может ограничить окно возможностей для непопулярных мер.

В течение ближайшей недели мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1−25,4 грн, — прогнозирует Вадим Иосуб.

Негативно оценивают будущее украинской валюты и другие эксперты.

— В среду гривня открыла торги вблизи отметки 25 грн за доллар в ожидании внеочередного заседания Верховной Рады, на котором может быть рассмотрен вопрос смены правительства, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) накануне хотя и принес в бюджет 6,6 млрд грн, в очередной раз подтвердил падение интересна инвесторов к долговым бумагам. По данным НБУ, падение объема ОВГЗ нерезидентов продолжается уже четыре банковских дня. Нерезиденты покидают Украину, и, вероятно, эта тенденция сохранится.

Экспортеры проявляют вялую активность. Сырьевые рынки все еще находятся под давлением, что говорит о том, что экспортерам будет сложно удерживать продажи своей продукции на должном уровне. Несмотря на неожиданное решение Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ключевую процентную ставку из-за угроз коронавируса до 1−1,25% с 1,5−1,75%, финансовые рынки находятся под давлением. А само поведение ФРС говорит о том, что ситуация очень серьезная. Вероятно, в ближайшее время гривна будет торговаться вблизи отметки 25 грн за доллар, и продолжит свое снижение.

Если говорить о более длительной перспективе, то курс гривни в течении марта будет колебаться в диапазоне 24,7−25,7 грн за доллар. На рынке снизится предложение и вырастет спрос на иностранную валюту, — считает Андрей Шевчишин.

Несмотря на то, что в последнее время и украинские и зарубежные эксперты предупреждают о негативном влиянии эпидемии коронавируса не только на мировую, но и на украинскую экономику, в Нацбанке считают, что эта угроза преувеличена.

«Обрушение мировых фондовых рынков не будет иметь прямого влияния на украинский рынок, поскольку он представлен преимущественно государственными ценными бумагами, — заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова. — Мы анализировали различные сценарии и видим перспективу. Если мы достигаем уже финальных договоренностей и получим поддержку от МВФ и вместе с этим и от других финансовых структур, если продолжаем реформы, то будем в состоянии преодолеть потенциальный кризис».

По ее мнению, инвесторы, рассматривая привлекательность государственных ценных бумаг, смотрят на макроэкономическую стабильность и сотрудничество с Международным валютным фондом.

Стоит отметить, что некоторые эксперты уже неоднократно сравнивали нынешнюю программу по выпуску ОВГЗ с финансовой пирамидой, которая вскоре может лопнуть. Однако в правительстве с такими оценками не согласны.

«Финансовая пирамида имеет очень четкие признаки: когда что-то постоянно увеличивается в цене, становится все короче, не подкреплено ничем, в какой-то момент «музыка заканчивается, а стульчиков хватает не всем», — завила в интервью FinClub министр финансов Украины Оксана Маркарова. — В истории Украины были моменты, когда долг становился все короче и достигал стоимости 30% годовых. В 2008—2009 годах все говорили, что на рынке строят пирамиду, потому что перекредитовывались на месяц. Но сейчас ситуация противоположная.

Мы продлеваем сроки и максимально снижаем ставки по ОВГЗ. Можно называть это параллелепипедом или любой другой геометрической фигурой, но название «пирамида» не соответствует действительности. Мы даже краткосрочные долговые бумаги уже размещаем только время от времени, исключительно для управления ликвидностью".

Ранее аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров рассказал «ФАКТАМ» о нескольких сценариях дальнейшего развития экономических событий как в мире, так и в Украине в связи с пандемией коронавируса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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