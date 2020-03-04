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Отразил 5 пенальти: вратарь-герой из 4-го дивизиона вывел свою команду в полуфинал Кубка Германии (фото, видео)

11:48 4 марта 2020 172
Даниэль Бац
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бенефисом голкипера «Саарбрюккена» Даниэля Баца стал поединок его команды в четвертьфинале Кубка Германии по футболу с «Фортуной» из Дюссельдорфа (1:1; по пенальти — 7:6).

В матче против представителя первой бундеслиги 29-летний вратарь команды четвертого (!) дивизиона отразил пять (!) пенальти и вывел «Саарбрюккен» в полуфинал турнира. Один 11-метровый удар Бац парировал в основное время встречи, а еще четыре — в серии послематчевых пенальти (всего в «лотерее» футболисты обеих команд выполнили 20 ударов!).

«Если бы у меня так не болели пальцы, я бы подумал, что это все сон. Думаю, вы можете написать, что это главный матч в моей жизни. Я просто пытался все отбивать. Мы оставили сердца на поле, бились все 120 минут», — заявил после триумфа счастливый голкипер «Саарбрюккена» Даниэль Бац.

Даниэль Бац

Кстати, вторым полуфиналистом турнира стала «Бавария», победившая в гостях «Шальке» — 1:0.

Отметим, что еще два участника ½ финала Кубка Германии определятся 4 марта в поединках «Байер» — «Унион» и «Айнтрахт» — «Вердер».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «Гренобля» забросил мяч в свои ворота в поединке чемпионата Франции.

Фото Twitter

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