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Есть ли жизнь на Марсе: фото странной дыры на поверхности планеты взволновало ученых

11:52 4 марта 2020 304
Дыра на поверхности Марса
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

НАСА (американское Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) опубликовало фотографию странной дыры на поверхности Марса. Отверстие расположено на юго-западном склоне Горы Павонис — потухшего вулкана, одной из высочайших вершин планеты.

Ученые считают, что отверстие могло быть выходом лавы в период вулканической активности.

Ширина отверстия — 35 метров, глубина — более 20. Как сообщает издание The Sun, некоторые специалисты полагают, что в подобных подземных «пещерах» могут быть обнаружены живые организмы. По мнению ученых, такого рода отверстия представляют особый интерес, поскольку внутри них создаются относительно комфортные условия по сравнению с теми, что существуют на марсианской поверхности. Это делает дыры «хорошими кандидатами» на места обитания представителей марсианской жизни. В будущем представители НАСА надеются более подробно изучить эти особенности планеты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что НАСА обнаружило на Марсе «Мону Лизу».

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