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Происшествия

Перепутала педали: в Одессе автоледи протаранила диспетчерскую вместе с парковщиком (фото)

13:16 4 марта 2020 248
ТЦ Сундук
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Инцидент случился среду, 4 марта, в Киевском районе Одессы. Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении местной патрульной полиции, примерно в 11:00 автомобиль Toyotа, за рулем которой была женщина, врезалась в диспетчерскую, расположенную на парковке возле торгового центра «Сундук» на проспекте Небесной Сотни. Ранее в Одессе героиня парковки перекрыла движение трамваев.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyotа не справилась с управлением, когда выезжала с парковки возле ТЦ «Сундук», и врезалась в пункт уплаты и контроля парковки. Предполагается, что женщина попросту перепутала педали.

Мужчину, который находился в будочке, доставили в больницу.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Одессе «героиня парковки» возле рынка «Привоз» поставила свой красный Chery вплотную к трамвайным путям. Людям приходилось несколько раз передвигать машину вручную. Автоледи оштрафовали на 510 гривен. Водитель вину свою признала.

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