Визит к стоматологу и запрет сладкого: гороскоп здоровья для всех знаков зодиака

Стиль жизни

Для представителей многих знаков зодиака первый месяц весны — прекрасное время для того, чтобы заняться профилактикой заболеваний. Астрологи говорят, что звезды будут только сопутствовать укреплению организма. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов, ориентируясь на расположение небесных светил, рассказал, на какие проблемы стоит обратить особое внимание. (Общий гороскоп на март для всех знаков зодиака читайте здесь.) — Наш организм, как и природа, просыпается от зимней спячки, — сказал Хаял. — Надо просто прислушиваться к своим ощущениям и помочь ему набраться сил. Будут иметь отличный эффект все профилактические процедуры, прием витаминов и прогулки на свежем воздухе.

Овны

В этом месяце одной из главных причин проблем со здоровьем может стать беспечность представителей знака Овен. Их несерьезное отношение к легким недугам может в последствии привести к весьма серьезным осложнениям. А потому надо помнить, что даже при легком недомогании не стоит откладывать визит к врачу.

Тельцы

Наиболее уязвимым местом представителей знака в этом месяце может стать их нервная система. Тельцы будут особенно чувствительны и ранимы. Поэтому, чтобы избежать неврозов и стресса, звезды советуют больше отдыхать и уделять время своему хобби. Это поможет отвлечься и расслабиться. Старайтесь почаще выбираться на природу: весеннее пробуждение всего живого положительно скажется на вашей эмоциональной системе.

Близнецы

В этом месяце у Близнецов есть большой риск получить травму. В связи с этим звезды настоятельно советуют представителям знака быть осторожнее в быту, по возможности избегать физических нагрузок и перенапряжения. А также не стоит увлекаться экстремальными видами спорта, особенно в начале месяца.

Раки

Из-за свалившихся на Раков проблем в профессиональной сфере и без того тревожные представители знака могут то и дело терзать себя сомнениями и переживаниями. В связи этим вероятны сильные головные боли и даже мигрень. Поэтому звезды дают совет: старайтесь проще относиться ко всему происходящему, не накручивать себя. А главное — чаще давать организму возможность отдохнуть. Помогут «проветрить мысли» и длительные прогулки на свежем воздухе.

Львы

Целеустремленные представители знака Лев в этом месяце могут одновременно хвататься за множество дел. Если в любое другое время им это по плечу, то в марте Львам гарантирован недосып и, как следствие, упадок защитных сил организма. А потому звезды советуют грамотно планировать каждый свой день, следить за рационом питания и уделять должное время отдыху и сну.

Девы

Первый месяц весны для представителей знака Дева — прекрасное время, чтобы наконец-то заняться собой. Теперь любые действия, направленные на укрепление сил организма, избавление от хронических недугов и улучшение своего самочувствия, будут иметь просто ошеломительный успех! Так что самое время подумать о спорте, правильном питании и эмоциональном здоровье.

Весы

В марте представители знака Весы смогут довольно легко избавиться от такого балласта в жизни, как вредные привычки. Так что стоит по полной использовать это время! Главное — бросить вызов тому, что приносит вред организму уже в начале месяца. Звезды будут в этом вам только способствовать. Расположение небесных тел наделит Весов стойкостью и силой духа. Все остальное зависит только от вас!

Скорпионы

Наступивший месяц — благоприятное время для того, чтобы заняться своим организмом и пройти медицинские процедуры, которые представители знака Скорпион подолгу откладывали на потом. Составьте список необходимых обследований и строго придерживайтесь его — организм полностью готов. Помните, что сейчас самое время посетить стоматолога и сдать анализы.

Стрельцы

В этот период звезды советуют представителям знака Стрелец быть очень аккуратными в выборе своего питания. Стоит знать, что ваша пищеварительная система в это время будет весьма уязвимой. А потому не стоит поддавать ее серьезным нагрузкам вроде строгих диет или смелых гастрономических экспериментов. Попробуйте отказаться от сладкого и уменьшите потребление хлебобулочных изделий.

Козероги

В марте представителям знака Козерог не стоит игнорировать важные сигналы, которые подает вам ваш организм. Иначе, игнорируя легкое недомогание из-за своей занятости или в силу других причин, вы можете допустить серьезное обострение хронического недуга. В конце концов такая ситуация просто надолго выбьет вас из привычного ритма жизни.

Водолеи

В первый месяц весны у представителей знака Водолей возможно ослабление иммунитета. Будьте бдительны, поскольку простудные заболевания и вирусы могут стать для вас весьма серьезной проблемой. Поэтому совет звезд: начинайте прямо сейчас укреплять свой организм. Спорт, витаминные комплексы и правильное питание — ваши лучшие помощники в этом деле.

Рыбы

Начало весны может огорчить представителей знака Рыбы небольшими неполадками со здоровьем. А потому будет совсем нелишним, если уже в начале марта Рыбы займутся профилактикой хронических заболеваний. Не стоит откладывать визит к врачу и запланированное очищение организма. Сейчас для этого самое время. Результатом станет отличное самочувствие на ближайшие несколько месяцев.

Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ», что 5 марта Венера войдет в знак Тельца, где пробудет почти месяц — до 4 апреля. Такая небесная конфигурация внесет в земную жизнь некоторые изменения.

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