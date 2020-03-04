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Младший сын Майкла Джексона купил себе на 18-летие виллу за 2,6 миллиона долларов (фото)

15:23 4 марта 2020 128
дом младшего сына Майкла Джексона
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Младшему сыну короля поп-музыки Майкла Джексона Бланкету 21 февраля исполнилось 18 лет. Как сообщает американский журнал Variety, юноша сделала себе подарок — приобрел в Калабасасе (штат Калифорния) двухэтажную виллу за 2,6 миллиона долларов. В доме восемь спален и семь ванных, две просторные гостиные, тренажерный зал, большая кухня с барной стойкой. В саду есть зона барбекю и бассейн под открытым небом.

Теперь все дети Джексона владеют собственными домами. 21-летняя Париж Джексон живет в каньоне Топанга неподалеку. Там весной 2017 года она приобрела себе за 2 миллиона долларов дом. А Принс Майкл Джексон-младший I, которому 13 февраля исполнилось 23 года, обитает на ранчо Палос-Вердес — также по соседству. Его дом оценивается в 2,2 миллиона долларов. Дети знаменитого певца очень близки. Они часто видятся и стараются проводить как можно больше времени друг с другом. Особенно это касается братьев.

18-летний Бланкет (справа) со своим старшим братом

Принс Майкл Джексон II (официальное имя Бланкета) был рожден суррогатной матерью, имя которой до сих пор хранится в секрете. Он получил прозвище Бланкет, потому что отец постоянно накрывал голову мальчика одеялом, пряча его лицо от фотографов. В 2015 году подростку надоело, что его так называют. И он заявил, что отныне его все должны именовать иначе — Биги, что означает «большой».

Вечеринку по случаю своего 18-летия он устроил уже в новом доме. Главными гостями на ней были брат и сестра Биги. Они разместили трогательные и одновременно шутливые поздравления на своих страничках в Instagram.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2013 году Майкл Джексон попал в топ-20 плохих родителей. Звездный отец оказался на предпоследнем месте в списке.

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