- 16:58 Зеленский и Гончарук выступили с трибуны Верховной Рады: полное видео
- 16:51 Ирина Федишин призналась, сколько брат-депутат вложил в ее творчество
- 16:51 Гончарука отправили в отставку
- 16:50 Украина получит нового премьера и министров: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 16:48 Кейт Миддлтон вышла в старом пальто, которое носила еще в статусе девушки принца Уильяма
- 16:45 Большие планы: в 2020 году «Дарница» выпустит 11 новых лекарств
- 16:24 В Украине за неделю от гриппа умерли шесть человек, — Минздрав
- 16:20 «Новых лиц мало, нужны новые мозги»: Зеленский в Раде раскритиковал Кабмин Гончарука
- 16:07 Италия закрыла все школы и ВУЗЫ из-за коронавируса
- 15:59 Верховная Рада назначит новый Кабмин: онлайн-трансляция заседания парламента
- 15:54 В Москве госпитализирована 93-летняя звезда культовых фильмов
- 15:52 В поездах дальнего следования будет дежурить полиция: в Украине запустили необычный проект
В Москве госпитализирована 93-летняя звезда культовых фильмов
Знаменитая советская и российская актриса Инна Макарова, которая ранее рассказала «ФАКТАМ» о своей личной жизни, госпитализирована в Москве.
Как сообщает «Рен ТВ», врачи оценивают состояние актрисы как тяжелое.
Отмечается, что 93-летняя Макарова находится в больнице уже несколько недель, но легче ей не становится. Ничего о диагнозе актрисы не сообщается.
Напомним, что Макарова снималась в фильмах «Молодая гвардия», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Высота», «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Преступление и наказание», «Мертвые души» и других.
За роль Любы Шевцовой в «Молодой гвардии» Макарова даже получила Сталинскую премию. После этого некоторые роли писались специально «под нее», а сама Макарова проходила без проб.
В 2000-х годах Инна Макарова начала сниматься в сериалах.
Ранее мы писали о госпитализации актера Валерия Гаркалина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Кейт Миддлтон вышла в старом пальто, которое носила еще в статусе девушки принца Уильяма (фото, видео)
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.