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Шоу-бизнес

В Москве госпитализирована 93-летняя звезда культовых фильмов

15:54 4 марта 2020 864
Макарова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Знаменитая советская и российская актриса Инна Макарова, которая ранее рассказала «ФАКТАМ» о своей личной жизни, госпитализирована в Москве.

Как сообщает «Рен ТВ», врачи оценивают состояние актрисы как тяжелое.

Отмечается, что 93-летняя Макарова находится в больнице уже несколько недель, но легче ей не становится. Ничего о диагнозе актрисы не сообщается.

Напомним, что Макарова снималась в фильмах «Молодая гвардия», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Высота», «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Преступление и наказание», «Мертвые души» и других.

Макарова

За роль Любы Шевцовой в «Молодой гвардии» Макарова даже получила Сталинскую премию. После этого некоторые роли писались специально «под нее», а сама Макарова проходила без проб.

Макарова

В 2000-х годах Инна Макарова начала сниматься в сериалах.

Макарова

Ранее мы писали о госпитализации актера Валерия Гаркалина.

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