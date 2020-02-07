Знаменитый российский актер экстренно госпитализирован с пневмонией

Шоу-бизнес

Известный российский актер Валерий Гаркалин, перенесший два инфаркта и переболевший пневмонией, снова оказался в больнице. Его экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.

65-летнему артисту стало плохо, когда он отдыхал дома. Валерий Борисович почувствовал дискомфорт в груди, его мучила отдышка. Он вызвал медиков. Прибывшая бригада приняла решение о госпитализации.

Сам актер и его близкие пока не комментируют госпитализацию и диагноз.

Гаркалин не может похвастаться богатырским здоровьем. В 2008 году он пережил инфаркт. Через месяц случился второй. Актер пережил кому и клиническую смерть.

«Я был в состоянии клинической смерти и даже потом показывал всем эти утюги на теле, которые остались от дефибриллятора. Это было 10 лет назад. Дело в том, что у меня один за другим случились два инфаркта, после чего врачи решили делать операцию. Были сильно закупорены сосуды. Выяснилось, что это от курения. Я курил тогда безбожно, после этого сразу бросил. Я то в инфарктах, то в комах. Меня трудно застать дома», — делился он в одном из интервью.

Напомним, Валерий Гаркалин известный по ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый», сериалам «Моя прекрасная няня» и «Между нами, девочками», а также многочисленным постановками в театре.

Подробностями о своей жизни и творчестве Валерий Гаркалин поделился в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

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