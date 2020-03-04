24.67 / 24.93 27.38 / 27.81
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Разрешение «Метинвесту» на концентрацию ШУ «Покровское» увеличит добычу коксующегося угля, — Волынец

18:35 4 марта 2020 20
добыча угля
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Разрешение Антимонопольного комитета компании «Метинвест» на концентрацию шахтоуправления «Покровское», которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в эфире телеканала.

Эксперт отметил, что ШУ «Покровское» добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, который необходим для производства металлургической продукции.

«Очень мало добывают (коксующегося угля в Украине. — Авт.). Это единственная шахта, где уголь соответствует мировым требованиям, где сера составляет всего 0,6%. А разрешается с экологических параметров добывать, использовать уголь с серой не более 1%. А здесь 0,6%. Ведь чем меньше серы, тем качественнее будет металл на наших предприятиях», — рассказал Волынец.

Он напомнил, что ранее компания «Метинвест» приобрела 25% акций ШУ «Покровское» и сейчас намерена полностью выкупить это предприятие и инвестировать в его развитие, чтобы увеличить добычу коксующегося угля. Однако для этого требуется разрешение Антимонопольного комитета Украины.

«Компания „Метинвест“ выкупила у шахтоуправления „Покровское“ 25% и профинансировала это предприятие. Но 25% - это мало. Для того чтобы вложить больше инвестиций, „Метинвест“ претендует на больший пакет собственности и готов купить еще акции. Компания может вкладывать больше, если Антимонопольный комитет позволит это сделать», — пояснил Волынец.

По его мнению, переход ШУ «Покровское» в собственность «Метинвеста» будет способствовать росту добычи коксующегося угля и, как следствие, увеличению производства металлургической продукции в Украине: «Мы говорим сейчас о возможности роста производства — и в металлургическом секторе, и в таком случае на угольном предприятии».

Как сообщалось ранее, в 2019 году Украина сократила производство стали по сравнению с 2018 годом на 1,4%. В январе 2020 года производство стали в Украине снизилось на 2,7% по сравнению с январем прошлого года.

Ранее «Метинвест» заявил о готовности инвестировать 4 миллиарда гривен в развитие ШУ «Покровское» после приобретения контрольного пакета акций компании. После того как «Метинвест» в 2018 году вошел в состав акционеров ШУ «Покровское», выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным — 2019 год для него закончился с чистой прибылью в размере 925 млн грн, тогда как в 2018 году его убыток составил 988 млн грн.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кабмин

Украина получила нового премьера: все подробности, фото и видео

Мурат Налчаджиоглу

Бывший муж Ани Лорак забрал дочь в Киев (фото)

Сергей и Снежана Бабкины в больнице

Сын Бабкиных попал в реанимацию: в чем причина

Люди в масках в Риме

Италия закрыла все школы и ВУЗЫ из-за коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер