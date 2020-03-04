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Разрешение «Метинвесту» на концентрацию ШУ «Покровское» увеличит добычу коксующегося угля, — Волынец
Разрешение Антимонопольного комитета компании «Метинвест» на концентрацию шахтоуправления «Покровское», которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в эфире телеканала.
Эксперт отметил, что ШУ «Покровское» добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, который необходим для производства металлургической продукции.
«Очень мало добывают (коксующегося угля в Украине. — Авт.). Это единственная шахта, где уголь соответствует мировым требованиям, где сера составляет всего 0,6%. А разрешается с экологических параметров добывать, использовать уголь с серой не более 1%. А здесь 0,6%. Ведь чем меньше серы, тем качественнее будет металл на наших предприятиях», — рассказал Волынец.
Он напомнил, что ранее компания «Метинвест» приобрела 25% акций ШУ «Покровское» и сейчас намерена полностью выкупить это предприятие и инвестировать в его развитие, чтобы увеличить добычу коксующегося угля. Однако для этого требуется разрешение Антимонопольного комитета Украины.
«Компания „Метинвест“ выкупила у шахтоуправления „Покровское“ 25% и профинансировала это предприятие. Но 25% - это мало. Для того чтобы вложить больше инвестиций, „Метинвест“ претендует на больший пакет собственности и готов купить еще акции. Компания может вкладывать больше, если Антимонопольный комитет позволит это сделать», — пояснил Волынец.
По его мнению, переход ШУ «Покровское» в собственность «Метинвеста» будет способствовать росту добычи коксующегося угля и, как следствие, увеличению производства металлургической продукции в Украине: «Мы говорим сейчас о возможности роста производства — и в металлургическом секторе, и в таком случае на угольном предприятии».
Как сообщалось ранее, в 2019 году Украина сократила производство стали по сравнению с 2018 годом на 1,4%. В январе 2020 года производство стали в Украине снизилось на 2,7% по сравнению с январем прошлого года.
Ранее «Метинвест» заявил о готовности инвестировать 4 миллиарда гривен в развитие ШУ «Покровское» после приобретения контрольного пакета акций компании. После того как «Метинвест» в 2018 году вошел в состав акционеров ШУ «Покровское», выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным — 2019 год для него закончился с чистой прибылью в размере 925 млн грн, тогда как в 2018 году его убыток составил 988 млн грн.
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