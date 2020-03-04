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Политика

Фракция "Голос" отказалась голосовать за Кабмин и покинула заседание Рады

19:37 4 марта 2020 124
Фракция «Голос» у трибуны парламента
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Фракция партии «Голос» не поддержали кандидатуру премьер-министра Дениса Шмыгаля, а затем отказалась проголосовать за кандидатуры новых министров.

Выступая с трибуны Рады, глава фракции Сергей Рахманин обвинил монобольшинство в игнорировании Регламента, который обязывает обязывает кандидата в премьер-министра встречаться накануне с фракциями.

Также народный депутат Александра Устинова заявила, что подача списка кандидатов в министры должна поименной (то есть голосовать не пакетом, а по отдельности).

После выступления нардепа фракция покинула зал заседаний.

Отметим, что назначение нового премьер-министра не поддержали также фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Фото Сергея Тушинского

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