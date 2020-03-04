24.66 / 24.93 27.38 / 27.81
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Порошенко и Зеленский пообщались в Раде и пожали руки: в сети появились смешные фотожабы

22:23 4 марта 2020 429
Порошенко и Зеленский пообщались в Раде и пожали руки: в сети появились смешные фотожабы
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Пятый и шестой президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский кратко пообщались во время внеочередного заседания Верховной Рады. Напомним, Зеленский оскандалился в Раде после выступления нардепа от «Европейской солидарности».

Порошенко сам подошел к Зеленскому, пока новый премьер-министр готовился представлять своих министров.

О чем говорили президенты, не известно, однако красноречивое фото быстро стало поводом для фотожаб.

Напомним, Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Порошенко и Зеленский пообщались перед тем, как новый премьер начал представлять кандидатов на должности в правительстве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Порошенко и Зеленский пообщались в Раде и пожали руки: в сети появились смешные фотожабы

Порошенко и Зеленский пообщались в Раде и пожали руки: в сети появились смешные фотожабы

Гончаренко вывел из себя Зеленского: момент инцидента в Раде попал на видео

Гончаренко вывел из себя Зеленского: момент инцидента в Раде попал на видео

Дмитрий Костюк депутат

Нардеп из фракции «Слуга народа» пошел против Зеленского: кто он

Макарова

В Москве госпитализирована 93-летняя звезда культовых фильмов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер