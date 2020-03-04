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Порошенко и Зеленский пообщались в Раде и пожали руки: в сети появились смешные фотожабы
Пятый и шестой президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский кратко пообщались во время внеочередного заседания Верховной Рады. Напомним, Зеленский оскандалился в Раде после выступления нардепа от «Европейской солидарности».
Порошенко сам подошел к Зеленскому, пока новый премьер-министр готовился представлять своих министров.
О чем говорили президенты, не известно, однако красноречивое фото быстро стало поводом для фотожаб.
Напомним, Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Порошенко и Зеленский пообщались перед тем, как новый премьер начал представлять кандидатов на должности в правительстве.
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