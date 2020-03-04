Рада соберется 5 марта, чтобы решить судьбу Рябошапки

Политика

В Раде объявили о созыве еще одного внеочередного заседания, на котором снова рассмотрят кадровые вопросы. На сей раз судьбу отправленного в отставку премьер-министра Алексея Гончарука может повторить генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

О проведении внеочередного пленарного заседания с трибуны Рады сообщил спикер Дмитрий Разумков.

«Объявляю о созыве внеочередного заседания, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия генпрокурору», — сказал он.

Заседание назначено на 18:30 5 марта.

Напомним, за отставку Рябошапки собрали 180 подписей народных депутатов.



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