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Рада соберется 5 марта, чтобы решить судьбу Рябошапки
В Раде объявили о созыве еще одного внеочередного заседания, на котором снова рассмотрят кадровые вопросы. На сей раз судьбу отправленного в отставку премьер-министра Алексея Гончарука может повторить генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
О проведении внеочередного пленарного заседания с трибуны Рады сообщил спикер Дмитрий Разумков.
«Объявляю о созыве внеочередного заседания, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия генпрокурору», — сказал он.
Заседание назначено на 18:30 5 марта.
Напомним, за отставку Рябошапки собрали 180 подписей народных депутатов.
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