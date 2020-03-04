Раду хотят собрать на еще одно внеочередное заседание: названа причина

Политика

Во фракции «Слуга народа», на заседании которой была поддержана инициатива президента Зеленского о назначении Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра, начали сбор подписей за еще одно внеочередное заседание Верховной Рады. На нем планируется рассмотреть кадровые вопросы в силовых структурах.

Заседание хотят назначить на вечер 5 марта.

Об этом сообщила глава подкомитета по государственной безопасности и обороны парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, отметив, что нужно собрать 150 подписей.

По ее словам, на этом заседании Рада примет кадровые решения по правоохранительным органам.

Верещук уточнила, что речь не идет конкретно об отставке генпрокурора.

«Мы сегодня заслушаем отчет. Затем обсудим на фракции. Это отчет не только генпрокурора, но и главы НАБУ, руководителей СБУ и МВД. Только тогда примем решение. Решение будет не только по генпрокурору — по каждому из них будем принимать решение», — подчеркнула Верещук.

Она добавила, что нардепы отреагируют на каждый отчет.

Напомним, в повестке дня на внеочередное заседание Рады 4 марта есть отчет о деятельности правоохранительных органов, в том числе и Офиса генпрокурора.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Украины Руслану Рябошапке. Основные претензии к Рябошапке — никто из топ-коррупционеров за время его работы на посту Генпрокурора не привлечен к ответственности.

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