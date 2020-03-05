Украина

Украинка Анастасия Зинченко, так и не эвакуированная из китайского Уханя, по-прежнему надеется на выполнение обещаний президентом Владимиром Зеленским. В тоже время Анастасию настораживает, что за последнюю неделю никто из официальных украинских представителей с ней не связывался, и вообще о соотечественнице, похоже, забыли.

«Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все бы забылось и я вскоре была бы дома», — пожаловалась Зинченко на своей странице в Instagram.

Новые проблемы, о которых упоминает девушка, это введенный с 1 марта запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Зинченко не эвакуировалась из Уханя вместе с остальными украинцами, поскольку не получила разрешение от китайской стороны на вывоз собаки. Теперь же питомца может и удастся вывезти из Китая, но в Украине собаку все равно не примут.

«Интересно получается ведь, да? Спустя две недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет» — недоумевает Анастасия.

Подписчики Зинченко уже сомневаются, стоит ли ей так рваться в Украину, учитывая случай коронавируса в Черновцах и отношение местного населения к прибывшим из зараженных регионов.





Напомним, 5 марта заканчивается срок обсервации у украинцев, эвакуированных из Китая и помещенных в санатории в Новых Санжарах. За период наблюдения случаев заболевания не выявлено.

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