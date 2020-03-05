- 07:32 Работа кишечника наладится, если налегать на овощи и фрукты и ежедневно есть суп, — врач
- 07:27 Салаты «Нежность» и «Весенняя магия» на Восьмое марта: легкие рецепты
- 07:21 «На ряду новые проблемы»: оставшаяся из-за собаки в Китае украинка взволновала сеть новым заявлением
- 07:15 Отдать квартиру за долги по кредиту: чего ждать людям, которые не рассчитались с банком
- 07:03 На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны
- 06:56 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.5 марта 2020
- 06:45 Как тесен мир: дружившие 17 лет девушки оказались родными сестрами
- 06:13 Спасаются с помощью презервативов: жители ряда стран борются с коронавирусом необычным способом
- 05:30 Пришлось вызвать спецназ: в центре Киева неадекват разгромил подъезд и угрожал взорвать дом
- 04:50 Число заразившихся новым коронавирусом в мире за сутки выросло на 2223
- 04:05 "Остановите, очень нужно выйти": пассажир попытался выбраться из лайнера во время полета
- 03:20 Не слишком ли много жира на животе? Немецкие медики предложили женщинам полезный тест
«На ряду новые проблемы»: оставшаяся из-за собаки в Китае украинка взволновала сеть новым заявлением
Украинка Анастасия Зинченко, так и не эвакуированная из китайского Уханя, по-прежнему надеется на выполнение обещаний президентом Владимиром Зеленским. В тоже время Анастасию настораживает, что за последнюю неделю никто из официальных украинских представителей с ней не связывался, и вообще о соотечественнице, похоже, забыли.
«Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все бы забылось и я вскоре была бы дома», — пожаловалась Зинченко на своей странице в Instagram.
Новые проблемы, о которых упоминает девушка, это введенный с 1 марта запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Зинченко не эвакуировалась из Уханя вместе с остальными украинцами, поскольку не получила разрешение от китайской стороны на вывоз собаки. Теперь же питомца может и удастся вывезти из Китая, но в Украине собаку все равно не примут.
«Интересно получается ведь, да? Спустя две недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет» — недоумевает Анастасия.
Подписчики Зинченко уже сомневаются, стоит ли ей так рваться в Украину, учитывая случай коронавируса в Черновцах и отношение местного населения к прибывшим из зараженных регионов.
Напомним, 5 марта заканчивается срок обсервации у украинцев, эвакуированных из Китая и помещенных в санатории в Новых Санжарах. За период наблюдения случаев заболевания не выявлено.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«На ряду новые проблемы»: оставшаяся из-за собаки в Китае украинка взволновала сеть новым заявлением
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...