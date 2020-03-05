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Украла у вкладчиков 10 миллионов: во Львове вынесли приговор банкирше-мошеннице
Прокуратура Львовщины доказала в суде вину женщины, которая присвоила почти 10 миллионов гривен вкладчиков банка.
— В ходе следствия было установлено, что 55-летняя жительница Дрогобыча, занимавшая должность начальника отделения одного из банков, воспользовавшись служебным положением, присвоила деньги клиентов, — сообщает прокуратура Львовской области. — Получив деньги в виде вкладов, женщина не вносила их на счета, а похищала. А чтобы скрыть это, выдавала клиентам фальшивые документы, которые, якобы, подтверждали их финансовые вложения.
Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 9 лет лишения свободы, а так же конфискацию всего личного имущества.
Напомним, в октябре 2019-го на Львовщине строго наказали банкиршу, укравшую у клиентов 5,4 миллиона гривен.
«ФАКТЫ» также сообщали, что Дрогобычский суд приговорил бывшую руководительницу одного из отделений банка, укравшую 35 миллионов гривен, к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!