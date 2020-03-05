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Египет вводит новую визу для туристов: что об этом известно
Египет решил упростить жизнь туристам и в новом сезоне ввести особый тип въездной визы. Ожидается, что ее обладателям разрешат оставаться в стране не 30, а 90 дней, а многоразовую визу можно будет оформить сразу на пять лет. Предполагаются визовые скидки для тех, кто собрался летом посмотреть египетские достопримечательности.
С 2014 года Египет повысил стоимость визы (с 15 до 25 долларов), и это тут же отразилось на числе гостей и доходах от туризма. Теперь власти планируют исправить просчет и увеличить поток туристов к пирамидам Гизы. С 1 июня всем, кто прибывает в страну через аэропорт в Луксоре, обещают оформить визу с 10-долларовой скидкой. Такие льготные условия будут действовать до конца августа.
Напомним, на сегодня украинцам туристическая виза в Египет доступна на 30 дней, безвиз на 90 дней действует лишь для дипломатов и обладателей служебных паспортов. Но при этом предусмотрены особые условия для туристов в аэропорту Шарм-эль-Шейх — можно бесплатно оформить разрешение на двухнедельное пребывание на курортах Южного Синая.
У украинских туристов Египет входит в число самых посещаемых стран. Это подтверждают и данные туроператоров, и анализ запросов в Google от тех, кто планирует самостоятельно организовать поездку.
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