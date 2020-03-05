Как часто красить волосы: советы стилиста (фото)

Стиль жизни

Пришла весна, а это значит: пора обновить прическу. Но перед походом в салон у многих женщин возникает много вопросов. Их «ФАКТЫ» адресовали киевскому стилисту Ольге Мачаровой.

— Ольга, как часто нужно и можно красить волосы?

— Наши волосы отрастают за месяц примерно на сантиметр. Так что исходите из чувства собственного комфорта. Это прежде всего касается окрашивания корней. Если грань между натуральными волосами и окрашенными не имеет резкого цветового отличия, это можно делать реже. Если же говорить о сложных техниках окрашивания волос (airtouch, handtouch, балаяж и другие виды осветления), то необходимость повторять процедуру варьируется от трех до шести месяцев. При этом в первую очередь для качества волос и во вторую — для поддержания цвета раз в полтора месяца делается тонирование. Эта процедура не занимает много времени, но является очень важной для сохранения здоровья и блеска волос. Дело в том, что при осветлении волосы не только меняют цвет, но и их структура становится иной. В процессе тонирования они наполняются цветом, приобретают гладкость и эластичность.

— Как правильно кардинально менять цвет?

— В первую очередь это не стоит не делать самостоятельно, так как потом вернуться к прежнему цвету будет либо невозможно, либо очень сложно и дорого. Если вам захотелось кардинально изменить цвет или длину волос, для начала советую походить с этой мыслью какое-то время, виртуально примеряя новый образ. При каждом кардинальном изменении стрижки или окрашивании волос обязательно посоветуйтесь со специалистом и будьте готовы, что изменения могут коснуться и вашего стиля одежды.

При кардинальном изменении стрижки или цвета волос обязательно посоветуйтесь со специалистом (фото из альбома Ольги Мачаровой)

— Что делать, если новый оттенок вас раздражает? Как правильно объяснить мастеру, какой тон вы хотите?

— Если оттенок действительно не тот, о котором шла речь, не нужно паниковать. В большинстве случаев тон можно изменить. Сегодня существует множество способов и вариантов снятия нежелательного оттенка. Квалифицированный мастер сделает процедуру снятия оттенка и повторит тонирование, но уже в другом оттенке. Мой совет: накануне окрашивания не пренебрегайте консультацией с мастером, не стесняйтесь того, что вы не знаете значения каких-то терминов. Старайтесь своими словами как можно точнее описать тон, выберите несколько (чем больше, тем лучше) фотографий с желаемым цветом или формой стрижки. Вы должны понимать при этом, что на фото и в реальности одна и та же прическа может выглядеть по-разному. Есть много факторов, которые влияют на цвет, форму стрижки, укладку. Это и освещение (в помещении, на улице, холодное, теплое), и фон, и черты лица, и структура волос. Ответственный подход к этому вопросу обезопасит и вас, и мастера от неприятных неожиданностей.

— Правда, что в день перед окрашиванием лучше не мыть голову для более щадящего воздействия краски?

— Нет. Наоборот, в таком случае краситель может не полностью или неравномерно проявиться на волосах. Сегодня красители имеют совершенно иной состав, чем раньше, более деликатный. В них в правильных пропорциях заложены компоненты, которые направлены не только на изменение цвета волос, но также на восстановление, питание и даже защиту.

— Сколько времени выделять на окрашивание?

— На качественное окрашивание волос в салоне необходимо выделять около двух часов. Это время включает подготовку (защитная одежда, обработка участков кожи по краевой линии роста волос, подготовка состава), процесс нанесения, время выдержки, смывание, укладку. Важно правильно нанести краску и выдержать ее на волосах строго согласно технологии. Нужно протонировать длину, потом очень тщательно смыть средство и закрепить цвет специальным шампунем и кондиционером и, разумеется, сделать укладку. Если же у вас времени мало и вы не можете выделить два часа на посещение мастера, то на помощь придет смываемый красящий спрей. Главное — подобрать нужный цвет и аккуратно распылить на корни в видимых зонах (по пробору, краевая линия), избегая открытых участков кожи.

Ольга Мачарова: «Сушите волосы теплым, а не горячим воздухом» (фото из альбома Ольги Мачаровой)

— Что представляют собой шампуни для кожи головы? В каких случаях их использовать?

— Это шампуни, которые, помимо их основной задачи — очищения волос, также оказывают успокаивающее действие, снимают зуд и раздражение, увлажняют очень сухую кожу или активизируют кровообращение, что положительно влияет на рост волос и предотвращает их выпадение. Шампунь лучше выбрать по рекомендации мастера.

— Правда, что питательные шампуни способствуют тому, что волосы быстро становятся жирными?

— Неправильно подобранный шампунь может давать такой эффект или способствовать пересушиванию волос. Питательный шампунь используют для поврежденных, сухих волос, в этом случае он разгладит, смягчит и увлажнит волосы. А если этот же шампунь применить для гладких или тонких (к таким относятся еще натуральные неокрашенные прямые волосы), то эффект свежести будет быстро теряться.

— Нужно ли просить мастера, чтобы он продезинфицировал ножницы и расческу перед стрижкой?

— После работы с каждым клиентом инструмент моется, дезинфицируется и хранится в чистоте и стерильности. Перед тем как приступить к работе, мастер повторно обрабатывает инструмент дезинфицирующим средством и нет ничего предосудительного в том, что вы попросите продезинфицировать инструмент при вас. Если во время работы упала расческа или другой инструмент, мастер должен помыть и заново обработать их перед тем, как продолжить работу.

— У вас есть собственные лайфхаки, как сделать волосы красивыми?

— Сушите волосы теплым, а не горячим воздухом. Используйте профессиональные средства. Применяйте термозащиту перед работой с горячими плойками и утюжками.

Спрей-кондиционер — ваша палочка-выручалочка для легкого расчесывания, а также защита волос от внешних воздействий. Он защищает цвет, придает волосам эластичность, мягкость, блеск.

Для легкого расчесывания волос используйте спрей-кондиционер (фото из альбома Ольги Мачаровой)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Скоро природа проснется, запоют птицы, всё вокруг преобразится и заиграет яркими красками, а вместе с ними появится чувство радости и праздника на душе. Желаю всем самых искренних и теплых чувств! Любите и будьте любимы!

Ранее Ольга Мачарова рассказывала «ФАКТАМ» также о праздничных прическах, укладках и украшениях для волос.

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