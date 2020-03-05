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Происшествия

В Киеве маршрутчик из-за ребенка с инвалидностью отказался везти всех пассажиров (фото)

11:04 5 марта 2020 302
автобус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на действующий закон о наказании за отказ вести льготника, украинские водители маршруток продолжают жить по своим правилам. Очередной случай произошел в Киеве. Водитель маршрутки № 193 «площадь Дарницкая — жилмассив Корчеватое» отказался везти ребенка с инвалидностью, ссылаясь, что уже обеспечил места двум льготникам.

По словам киевлянки Натали Спицкой, ставшей свидетелем инцидента, водитель высадил ребенка на полпути, ссылаясь на полумифический документ о максимальном числе льготных пассажиров.

«Водитель ответил, что у него уже есть льготники. Сказал, что не будет продолжать свой маршрут, пока ребенок не выйдет. На этом маршруте все водители ссылаются на то, что могут везти за один рейс только двух человек. Где это постановление и кем выдано?» — недоумевает женщина.

автобус

В соцсетях говорят, что и раньше сталкивались с отказом в перевозке льготников на указанном маршруте.

Напомним, ранее в Умани маршрутчик выгнал из автобуса детей погибшего военного. Водителя разыскали, отвезли на кладбище и там заставили извиниться.

Фото Наталья Спицкая/Facebook

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