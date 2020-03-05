Отец грузинского чемпиона умер на трибуне во время поединка сына (фото, видео)

Спорт

Грузин Лука Мариамидзе, выигравший молодежный чемпионат страны по вольной борьбе, посвятил свою победу отцу, скоропостижно скончавшемуся на трибунах во время турнира, сообщает Федерация борьбы Грузии.⠀

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Мариамидзе уверенно выступал на турнире и сумел пробиться в полуфинал соревнований. Именно во время полуфинального поединка с отцом спортсмена, который поддерживал сына в зале, случился сердечный приступ, приведший к летальному исходу.⠀

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После произошедшего Мариамидзе хотел отказаться от участия в финале состязаний, но на следующий день изменил свое решение. Борец заявил, что выйдет на ковер в финальном поединке в память об отце. После победы, которую он естественно посвятил отцу, Мариамидзе не сумел сдержать своих эмоций.⠀

Свою победу Лука Мариамидзе посвятил памяти отца

Федерация борьбы Грузии выразила соболезнования Мариамидзе и всем близким борца в связи со случившейся трагедией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Юлия Ткач завоевала третье в карьере «золото» чемпионата Европы по борьбе.

Фото Федерации борьбы Грузии

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