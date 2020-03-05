- 11:26 Гнал по встречке и угрожал застрелиться: под Киевом остановили водителя-неадеквата
- 11:10 Отец грузинского чемпиона умер на трибуне во время поединка сына
- 11:04 В Киеве маршрутчик из-за ребенка с инвалидностью отказался везти всех пассажиров
- 11:03 СМИ увидели признаки заказа в уголовном деле против компаний Барщовского
- 11:00 Родные эвакуированных из Китая граждан съезжаются в Новые Санжары: в сети появились фото
- 10:53 Сын Бритни Спирс разболтал в сети семейные тайны и пожелал смерти своему деду
- 10:34 Египет вводит новую визу для туристов: что об этом известно
- 10:13 "Как не стыдно": Шатунов резко высказался о бывшем коллеге Разине
- 10:07 Закон о рынке земли и отставка Рябошапки: онлайн-трансляция заседания Рады 5 марта
- 10:01 В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двух человек
- 09:54 Легенда футбола попался с фальшивым паспортом
- 09:53 Украла у вкладчиков 10 миллионов: во Львове вынесли приговор банкирше-мошеннице
Отец грузинского чемпиона умер на трибуне во время поединка сына (фото, видео)
Грузин Лука Мариамидзе, выигравший молодежный чемпионат страны по вольной борьбе, посвятил свою победу отцу, скоропостижно скончавшемуся на трибунах во время турнира, сообщает Федерация борьбы Грузии.⠀
⠀
Мариамидзе уверенно выступал на турнире и сумел пробиться в полуфинал соревнований. Именно во время полуфинального поединка с отцом спортсмена, который поддерживал сына в зале, случился сердечный приступ, приведший к летальному исходу.⠀
⠀
После произошедшего Мариамидзе хотел отказаться от участия в финале состязаний, но на следующий день изменил свое решение. Борец заявил, что выйдет на ковер в финальном поединке в память об отце. После победы, которую он естественно посвятил отцу, Мариамидзе не сумел сдержать своих эмоций.⠀
Свою победу Лука Мариамидзе посвятил памяти отца
Федерация борьбы Грузии выразила соболезнования Мариамидзе и всем близким борца в связи со случившейся трагедией.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Юлия Ткач завоевала третье в карьере «золото» чемпионата Европы по борьбе.
Фото Федерации борьбы Грузии
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.