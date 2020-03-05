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Гнал по встречке и угрожал застрелиться: под Киевом остановили водителя-неадеквата (видео)
На трассе в Борисполе Киевской области полиция объявила план «Перехват». Особые меры введены из-за водителя, который на скорости гонял по встречной полосе, пока не ударил два автомобиля. Когда трассу перекрыли и пути к отступлению отрезали, водитель вышел из машины, достал пистолет и приставил его к виску.
«Киев Оперативный» показал, как проходила операция по задержанию неадеквата.
Напомним, ранее патрульная полиция Украины закупила дополнительные приборы TruCAM, чтобы выявлять автогонщиков на важнейших трассах.
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