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СБУ занялась бывшим пленником, оказавшимся пособником боевиков «ДНР»
СБУ занялась расследованием против бывшего пленника боевиков «ДНР», освобожденного по обмену в декабре 2019 года. Следствие началось после того, как журналист и блогер Станислав Асеев рассказал, что по обмену в Киев вернулись очень разные люди: и пленники, и те, кто издевался над ними в застенках.
Человека, на которого намекал Асеев, СБУ подозревает в применении насилия против пленных гражданских лиц и военнослужащих ВСУ. Гражданин попал в тюрьму в Донецке, организованную на территории бывшего завода «Изоляция», затем добровольно вступил в состав «МГБ ДНР» и участвовал в пытках пленников.
Бывшие пленные дали показания против подозреваемого, а во время обыска по месту жительства гражданина обнаружены важные доказательства. Найдены документы, подтверждающие участие мужчины в террористической организации «ДНР».
Решается вопрос об аресте подозреваемого. Если гражданина признают виновным по статьям 438 и 258−3 Уголовного кодекса, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 29 декабря 2019 года на подконтрольную украинскую территорию с оккупированного Донбасса вернулось 76 украинцев. Кроме военнослужащих, в разное время попавших в плен, в список попали бывшие жители Донецка и Луганска, а также перевозчики, занимавшиеся трансферами через линию разграничения.
Фото president.gov.ua
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