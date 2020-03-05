Ангелы-хранители: как правильно с ними общаться

Стиль жизни

Психологи утверждают, что у всех жителей на планете есть ангелы-хранители — небесные боги, которые помогают, поддерживают и дают нам верные советы. Просто не все знают, как с ними наладить контакт. О том, как правильно общаться с ангелами-хранителями, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный психолог Диана Щербанская.

— Как известно, все мы — люди разные, и ангелы в этом смысле ничем от нас не отличаются, — говорит Диана, — поэтому и общаться нужно с каждым по-своему. Чтобы понять, кого наверху уполномочили нам покровительствовать, необходимо понаблюдать… за собой. Какие мужчины вам нравятся? Какие женщины симпатичны? Какая еда вызывает у вас восхищение? На какие украшения вы обращаете внимание?

Скажем, вам нравятся мужчины средних лет с усами, чувством юмора и ироничным прищуром — не сомневайтесь, именно так выглядит ваш ангел-хранитель, если он у вас мужского рода. Подумайте о том, какие женщины вызывают у вас симпатию. Правда, прежде чем ответить на этот вопрос (как, впрочем, и в отношении приятных вам мужчин), необходимо отвлечься от реальных людей, которые существуют в вашей жизни: друзей, родных, возлюбленных. Речь идет об условном образе, который вам нравится — например, это женщина с голубыми глазами, стройной фигурой, золотыми волосами и красивым смехом — и именно так выглядит ваш ангел-хранитель, если он женского пола.

Что касается еды — она тоже имеет отношение к вашему личному богу. Так, если вы по какой-то причине не едите молочные продукты, но при этом с удовольствием смотрите на крынку с молоком или макитру с творогом и домашней сметаной, можете не сомневаться: один из ваших ангелов-хранителей обожает такую еду.

— А разве они едят земные продукты?!

— В прямом смысле слова — нет, но они питаются ими на ментальном уровне. То же самое происходит с украшениями: например, если вы носите дорогие, но скромные украшения и при этом с интересом разглядываете бижутерию — значит именно такие украшения предпочитает ваш небесный покровитель. Список притягательных для вас вещей, которыми вы сами не пользуетесь, можно продолжать бесконечно, и все они так или иначе имеют отношение к вашим персональным богам.

— Значит, их несколько у человека?

— Да, при этом каждый из них курирует свой сектор в нашей жизни. Например, один отвечает за благополучие в частной жизни: бережет людей, которых мы любим, следит, чтобы мы и они не болели, отводит о них — и, прежде всего, от нас — беды и несчастья. Этот ангел также опекает нас в вопросах, касающихся нашей семьи и возлюбленных.

Еще один ангел — чаще всего это мужчина, но попадаются и женщины — помогает решать любые вопросы, хоть мировоззренческого, хоть хозяйственного характера. Разумеется, он это делает не своими руками, просто ненавязчиво подсказывает, куда обратиться и кого нанять для той или иной работы. Вспомните, как часто вы говорите, что вам в голову пришла гениальная идея — как правило, это и есть действенная помощь одного из ваших небесных покровителей.

— Как нам общаться с ангелами-хранителями?

— Мы общаемся с ними все время, даже не подозревая об этом. Первый признак того, что такой контакт состоялся — мир, покой и гармония у нас на душе. Благодаря нашим небесным покровителям к нам приходят добрые мысли — мы начинаем видеть в людях хорошие качества, не злимся и не завидуем, стараемся помочь, чем можем, занимаемся благотворительностью. Если в такой момент мы общаемся с другими людьми, они как будто бы слышат наши мысли и отвечают в соответствии с ними — соглашаются с нами и во всем и готовы прийти на помощь, если мы их об этом попросим. Более того, неожиданно для нас они буквально говорят нашими словами или мы и они одновременно произносим одно и то же слово.

Небесные покровители также подсказывают нам, как поступить в той или иной сложной ситуации. Если же мы по какой-то причине не слушаем — или не хотим слышать — их подсказок, они либо обижаются, либо сердятся на нас — в таком случае они могут даже как следует встряхнуть нас.

— А если нам нужен их совет, а они, как назло, молчат: мало ли, может, отвлеклись от наших проблем на время?

— Значит, надо их потормошить. Главное, задать вопрос, а потом внимательно смотреть на то, что будет происходить вокруг, и слушать все, что будут говорить вам окружающие. Например, вы медленно и понуро идете по улице и вам кажется, что худшего дня в вашей жизни еще не было. На работе на вас при всех наорал начальник, причем, и это самое обидное, нагоняй вы получили совершенно напрасно. Вы поссорились с любимым человеком, поэтому в театр, как планировалось, с ним сегодня не идете. У вас порвались колготки, а запасных в рабочем столе не оказалось, хотя обычно вы тщательно следите за тем, чтобы там лежала хотя бы одна пара — мало ли что может случиться. Видимо, от всех этих неприятностей у вас разболелась голова, а лекарство, которое вы обычно принимаете в таких случаях, не помогло. А тут еще и погода — ужаснее не придумаешь: холодно, слякотно, накрапывает мелкий дождь со снегом. «Что мне делать?!» — мысленно взываете вы, и, подняв голову, видите огромный и яркий билборд, на котором крупными буквами написано: «Скоро лето — море ждет тебя!» Ответ на ваш вопрос получен: поблагодарите за него своих небесных опекунов и смените грустные мысли на веселые — самое время задуматься о покупке нового купальника.

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