Неожиданные встречи и громкие ссоры: любовный гороскоп на март

Стиль жизни

Астрологи советуют одиноким представителям знаков зодиака быть внимательнее к своему окружению — в марте возможны судьбоносные встречи. А людям семейным следует почаще проводить время со своими любимыми.

Эксклюзивно для «ФАКТОВ» ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов составил любовный гороскоп для всех знаков зодиака.

Овны

Март может стать судьбоносным для одиноких Овнов. Месяц сулит им новые знакомства, многие из которых произойдут неожиданно. Поэтому у представителей знака есть все шансы кардинально изменить свою личную жизнь. Главное при этом — почаще бывать на виду, посещать концерты, выставки, ходить в кафе. Семейным же Овнам стоит быть сдержаннее. Старайтесь обходиться без колких замечаний в адрес любимого человека, чтобы избежать продолжительного конфликта.

Тельцы

Представители знака Тельцов окажутся в центре внимания противоположного пола. А это значит, что комплименты, новые знакомства и флирт им просто гарантированы. Правда, звезды при этом советуют не слишком торопить события и не поддаваться первой волне чувств. Поскольку есть большой риск разочарований.

Близнецы

Новое знакомство может застать представителей знака Близнецов врасплох. А потому звезды советуют в начале весны больше внимания уделить своей внешности. Обновление гардероба или новая прическа не только поднимут настроение, но и помогут наладить личную жизнь. Тем Близнецам, чье сердце занято, стоит больше времени проводить с партнером. Любимый человек будет нуждаться в вашем одобрении, совете и просто приятных словах.

Раки

Одиноким представителям знака Раков стоит повнимательнее присмотреться к своему ближайшему окружению. Вполне вероятно, что вы просто в упор не замечаете претендента на ваше сердце. Семейным же Ракам самое время обсудить с партнером серьезные вопросы, которые долгое время замалчивались. У вас есть все шансы прийти к общему знаменателю без лишних споров и разбирательств.

Львы

Месяц может оказаться для представителей знака весьма конфликтным в сфере личных отношений. Семейным Львам звезды советуют избегать споров с любимым человеком, так как серьезная ссора может разгореться даже от малой искры, а погасить ее просто не удастся. Одиноким же сердцам положительные перемены сулит конец месяца — именно тогда возможны перспективные знакомства. Вероятна и встреча с человеком, с которым в прошлом вас связывали теплые чувства.

Девы

В марте в личной жизни представителей знака Дев наступит период флирта и любовных свиданий. А потому уже с начала месяца стоит серьезно заняться собой, чтобы встретить любовь во всеоружии: запишитесь в спортивный зал, измените цвет волос и обновите гардероб. Для семейных же представителей знака, в отношениях которых произошел разлад, март — отличное время, чтобы наконец помириться со своей половинкой.

Весы

В этом месяце звезды советуют Весам не делать поспешных выводов о своих новых знакомых. Присущее вам стремление идеализировать людей может на этот раз привести к полному разочарованию. Семейным же представителям знака следует быть максимально откровенными в общении с партнером. Помните, что недосказанность может стать причиной громкой ссоры.

Скорпионы

Первый месяц весны сулит эмоциональным Скорпионам множество романтических встреч и новых знакомств. Это поможет скромным представителям знака, которых, правда, среди них не так и много, раскрыться и обрести необходимую уверенность в себе. Для семейных же Скорпионов март — это удачное время для совместных путешествий с любимым человеком. Именно поездка сгладит все ваши «острые углы» в отношениях и поможет начать историю с чистого листа.

Стрельцы

В середине марта на горизонте одиноких Стрельцов может появиться новый человек. Будьте внимательнее к окружению, чтобы не упустить свою судьбу. Возможно, это будет именно тот, кого вы так долго искали. Семейным же представителям знака стоит больше внимания уделять родным и близким людям. В это время им нужна будет ваша постоянная поддержка и мудрый совет.

Козероги

В этом месяце у представителей знака Козерогов возможны серьезные конфликты с партнером. Правда, возникнут они по совершенно банальному поводу. Поэтому, чтобы сохранить гармонию в отношениях, постарайтесь умело распределять время и силы между выполнением трудовых обязанностей и заботой о любимом человеке.

Водолеи

В начале месяца у одиноких представителей знака Водолеев в личной жизни все может складываться не так гладко, как им бы хотелось. Но звезды советуют не суетиться и просто набраться терпения. Судя по расположению небесных светил, уже к концу марта вас может ожидать приятная встреча.

Рыбы

В отношениях с партнером у семейных Рыб в середине марта возможны конфликты и недопонимание. А все потому, что нерешительные представители знака подсознательно пытаются уходить от важных разговоров с любимым человеком. Поэтому звезды советуют быть более откровенными и чаще говорить по душам со своей второй половинкой.

Гороскоп здоровья на март-2020 от экстрасенса Хаяла Алекперова читайте на сайте «ФАКТОВ».

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