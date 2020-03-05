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Футболист «Шахтера» сменит команду Реброва на бывший клуб Михайличенко
Чемпион Украины в составе донецкого «Шахтера», 23-летний полузащитник Александр Зубков, выступающий на правах аренды за венгерский «Ференцварош», продолжит карьеру в итальянской серии А.
Как сообщает ANSA со ссылкой на венгерские источники, летом подопечный Сергея Реброва перейдет в «Сампдорию», цвета которой в свое время защищал нынешний главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко. Сообщается, что клуб из Генуи, занимающий в турнирной таблице серии А лишь 17-е место, и «Шахтер» уже согласовали трансфер экс-футболиста молодежной сборной Украины за 4,5 млн евро. Отметим, что аренда полузащитника в венгерский клуб рассчитана до 30 июня 2020 года, а его контракт с «Шахтером» истекает 30 июня 2022-го. Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 млн евро.
Кстати, в итальянских клубах элитного дивизиона уже играет два украинских футболиста: Руслан Малиновский защищает цвета «Аталанты», а Евгений Шахов — «Лечче».
Отметим, что в текущем сезоне Александр Зубков забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за «Ференцварош». В списке лучших бомбардиров чемпионата страны украинский легионер лидера венгерской лиги делит 3--6-е места.
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Фото ФК «Ференцварош»
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