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Санаторий "Новые Санжары" снова готовят к приему людей на обсервацию
После того как 5 марта из медицинского центра «Новые Санжары» после карантина выбыли эвакуированные из Китая граждане, временно исполняющий обязанности начальника Александр Блинов заявил о том, что санаторий готов работать, если сюда снова привезут кого-то в обсервацию, сообщает интернет-издание Ракурс. По сути, новых пациентов тут готовы будут принять уже через три дня — ровно столько потребуется на проведение обеззараживания здания.
По словам Александра Блинова, на которого ссылается интернет-издание «Коло», эвакуированных из Китая обслуживало 62 сотрудника медицинского центра. Все они уже получили премию за свою работу. Он также опроверг информацию о массовом увольнении работников центра, сообщив, что накануне размещения эвакуированных лишь одна сотрудница написала заявление об увольнении, однако на следующее утро забрала его, объяснив это эмоциональным состоянием.
Что касается украинки Анастасии Зинченко, отказавшейся покидать китайский город Ухань без своей собаки, то она сможет вернуться на родину, только если оставит животное в посольстве Украины в Китае. Об этом заявил президент Зеленский, побывавший 5 марта в Новых Санжарах.
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