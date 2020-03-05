Спорт

Роналду и Месси не попали в топ-5 футболистов, с которыми хотели бы переспать болельщицы (фото)

Сайт Ticketgum.com, занимающийся продажей билетов на спортивные события, составил список игроков, с которыми любительницы футбола больше всего хотели бы переспать.

Вне конкуренции оказался 44-летний экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, за которого проголосовали 21,2% женщин.

Дэвид Бекхэм

Второе место в списке занял вратарь «Тоттенхэма» Пауло Гассанига, третье — полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик.

Пауло Гассанига

Рубен Лофтус-Чик

Отметим, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался в списке лишь на 8-м месте, а лидер «Барселоны» Лионель Месси — на 9-м. За португальца отдали голосов 7,5% участниц опроса, за аргентинца — 6,25%. Всего в опросе поучаствовали 1324 женщины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда футбола Роналдиньо задержан с поддельными документами.

Фото Getty Images, Instagram

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