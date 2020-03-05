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Рада снимает Рябошапку: видеотрансляция заседания парламента
В Раде проходит внеочередное заседание, на котором депутаты хотят «перезагрузить» Генеральную прокуратуру Украины, выразив недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Напомним, на вчерашнем внеочередном заседании Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.
Депутаты собрали 180 подписей депутатов за отставку Рябошапки, а также зарегистрировали проект постановления о выражении ему недоверия.
В пояснительной записке говорится о том, что глава ГПУ не проявил активности в расследовании преступлений топ-чиновников и не довел ни одно дело до судебного приговора. В списке таких «недоделов» Рябошапки значатся дело Олега Гладковского, Андрея Садового, Вадима Альперина, а также организаторов и исполнителей убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Как сообщали «ФАКТЫ», преемником Рябошапки может стать народный депутат от «Слуги народа» Сергей Ионушас, который в настоящее время является экспертом Владимира Зеленского по вопросам правосудия.
Напомним, на внеочередном заседании Рады 4 марта президент Зеленский пообещал силовикам подарить календарь, чтобы напомнить им о «времени посадок».
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