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Украина

Стало известно, кто может стать новым генпрокурором вместо Рябошапки

11:47 5 марта 2020 469
Сергей Ионушас
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Должность генпрокурора может занять эксперт Владимира Зеленского по вопросам правосудия Сергей Ионушас. Решение 5 марта будет принимать Верховная Рада.

«Замену будем искать вместе с Офисом президента, но во фракции у нас единогласная позиция за Ионушаса была высказана вне очереди. Очень много людей поддерживают нашего коллегу. Я не знаю, будет ли он кандидатом, но если он им станет — у него точно будут голоса», — заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия журналистам в среду в кулуарах парламента, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом Цензор.НЕТ информирует, что по состоянию на 10:00 четверга, 5 марта, в Верховную Раду не поступало представление на назначение народного депутата от «Слуги народа» Сергея Ионушаса на должность генпрокурора, хотя его кандидатура обсуждалась на заседании фракции.

Сергей Ионушас родился в 1979 году в Санкт-Петербурге. Он окончил в Харькове Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, а диплом магистра получил в Киевском институте интеллектуальной собственности и права. Является членом Ассоциации юристов Украины и Ассоциации адвокатов Украины. Руководит юридической фирмой Гелон и ООО Консион. Как юрист сотрудничал со студией «Квартал 95». Замещает главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Рябошапка может лишиться должности.

Фото: zik.ua

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