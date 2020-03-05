5 киевлянок, изменивших мир

История современности

Эти женщины родились или жили в Киеве, но стали известны далеко за его пределами. Мы расскажем о пяти киевлянках, оказавших влияние на ход мировой истории.

Анна Киевская — королева Франции

Дочь князя Ярослава Мудрого фактически стала матерью Франции в ее современном виде. Сын Анны, король Филипп I, как и его преемники из династии Капетингов, приложил много усилий к объединению французских земель в единое государство.

Наследники Ярославны правили Францией более 300 лет. Ее кровь течет и в жилах других королевских династий Европы. Например, ее внучка Элизабет де Вермандуа стала предком современных монархов Великобритании. А дочь Эдигна была канонизирована церковью и до сих пор остается очень популярной святой среди жителей Баварии — там ежегодно празднуют ее дни.

Будущая королева Франции родилась в Киеве примерно в 1030 году. Она была очень образованной женщиной: знала более пяти языков, прекрасно разбиралась в государственном управлении. Именно поэтому, по мнению историков, на многих официальных документах Франции стоят две подписи: ее и короля Генриха І.

Анна стала для Франции и духовным проводником. Она основала и поддерживала монастыри, которые в то время были центрами просвещения. Ведь именно там монахи учили письму и наукам, издавали и содержали книги. Сам Папа Римский Николай II отмечал вклад дочери Ярослава в духовную и просветительскую жизнь страны.

Историки считают, что для современных украинцев Анна может стать своего рода прививкой от комплекса неполноценности. Она наглядно показывает, что наши земляки еще тысячелетие назад не просто интегрировались в Европу, а создавали ее. Кроме того, королева из Киева познакомит европейцев с украинской историей, о которой на Западе до сих пор знают очень мало. Сейчас популяризацией княжеской дочери занимается Центр Анны Киевской в городке Санлис под Парижем, где королева Франции основала монастырь Святого Венсана.

Надежда Дурова — герой войны с Наполеоном

Будущая женщина-офицер и герой войны 1812 года родилась 17 сентября 1783 года в Киеве.

«Седло было моею первою колыбелью, а лошадь, оружие и полковая музыка — первыми детскими игрушками и забавами», — так вспоминала свое детство Надежда Андреевна.

Любовь к военной тематике девочке привил с ранних лет отец, гусарский ротмистр Андрей Дуров. Мать Надежды Дуровой настолько не любила дочь, что однажды даже выбросила ее из кареты из-за того, что девочка громко плакала. В итоге все детство и юность Надежда провела среди гусар отца.

В 17 лет она сбежала из дому, обрезав волосы и переодевшись в мужское платье. Назвавшись Александром, поступила на службу в казачий полк. Надежда воевала наравне с мужчинами, проявляя недюжинный ум и хитрость. За доблесть ей было присвоено звание унтер-офицера. Позже Надежда участвовала в войне 1812 года, причем командовала полуэскадроном. В том же году генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов взял ее к себе адъютантом.

Образ этой удивительной женщины вдохновил известного кинорежиссера Эльдара Рязанова на создание фильма «Гусарская баллада». Надежду Дурову (по сценарию ее зовут Шурочка) великолепно сыграла актриса Лариса Голубкина. Таким образом киевлянка стала известна миллионам телезрителей.

Валентина Санина-Шлее — модельер

Валентина Николаевна родилась в 1899 в Киеве. Девушка еще в гимназии мечтала о карьере актрисы. Однако революция 1917 года помешала ее мечтам воплотиться в жизнь.

Спасаясь от гражданской войны, Валентина переезжает в Харьков, где знакомится с еще одним знаменитым киевлянином — Александром Вертинским. Несмотря на то, что их роман продлился недолго, Вертинский помнил о Валентине всю жизнь. Именно Санина-Шлее вдохновила его на создание таких шедевров, как «Буйный ветер», «За кулисами» и «Это все, что от Вас осталось».

Позже Валентина вышла замуж за Георгия Шлея, который впоследствии стал театральным антрепренером и миллионером. Эмигрировав через Константинополь и Грецию, семья поселилась в Италии, затем в Париже. В 1923 году пара переехала в Нью-Йорк. Именно в этом городе началась карьера Валентины Николаевны как дизайнера и модельера.

Изначально она пробовала себя в качестве художника по костюмам. Санина создавала наряды для Греты Гарбо, Марлен Дитрих, Полы Негри, Джудит Андерсон, Кэтрин Хепберн и других звезд. Позже по просьбам своих звездных клиенток она открыла модный дом «Валентина», который с ошеломляющим успехом просуществовал несколько десятилетий.

Именно Санина-Шлее ввела в моду естественность и простоту женского силуэта. «В платье от Валентины можно запросто броситься на шею мужчине и не опасаться, что оно соберется комом на спине!» — вспоминала одна из клиенток. Ее моделями до сих пор гордятся музеи и частные коллекционеры. Не зря девизом модельера были слова: «Шей с расчетом на целый век. Позабудь, какой на дворе год».

Голда Меир — премьер-министр Израиля

Голди Мабовитц родилась в 1898 году в Киеве.

«Знаете, какое мое первое воспоминание в жизни? Ожидание погрома в Киеве», — скажет она в беседе с Папой Римским десятилетиями позже. Именно из-за погромов семья в 1906 году была вынуждена бежать в США по поддельным документам.

Когда ей исполнилось 23 года, Голди отправилась в Тель-Авив. Уже там она взяла себе новое имя и фамилию — Голда Меир. Первое слово в переводе означает «золотая», второе — «озаряющая». Активно включившись в политическую жизнь нового еврейского государства, она стала его четвертым премьер-министром. Израильтяне до сих пор говорят: «Если Бен-Гурион — это отец Израильского государства, то Голда — мать».

Лина Костенко — поэтесса

Жизнь одной из самых знаменитых поэтесс-современниц (на фото в заголовке) также связана с Киевом, куда 6-летняя Лина переехала из Ржищева с родителями. Именно они привили девочке глубинное понимание эстетики и морали, что помогло ей начать писать стихи. О своем отце Василии Костенко поэтесса всегда говорит с огромной любовью и уважением. Полиглот, знавший 12 языков, педагог высочайшего уровня, он был для нее примером для подражания с ранних лет.

Первые сборники стихов Лины Костенко были опубликованы еще в конце 50-х. Однако позже на ее творчество был наложен запрет — и около 15 лет поэтесса писала «в стол». Именно в этот период были созданы произведения, которые современные дети изучают в школе: «Маруся Чурай» и «Берестечко».

Говорили, что в Лину Костенко был влюблен известный поэт Василий Симоненко. А Дмитро Павлычко в одном из интервью признался, что до сих пор хранит коробок спичек, который купил много лет назад, чтобы прикурить ей сигарету.

Произведения Лины Костенко переведены на многие языки, в том числе английский, французский, немецкий, итальянский.

Ее сборник «Триста поэзий» уже давно занял почетное место в библиотеке современных украинцев как источник цитат о любви и нежности и стал олицетворением всегда актуальной любовной лирики. Лина Костенко и сегодня живет в Киеве.



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