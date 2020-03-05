Их оставалось только двое: из президентской гонки выбыл последний соперник Байдена и Сандерса

Мир

Утром 5 марта стало известно о том, что из президентской гонки в США в лагере Демократической партии выбыл последний претендент, способный вмешаться в борьбу между бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом. Решение о прекращении своей кампании приняла Элизабет Уоррен, сенатор от штата Массачусетс. После так называемого супервторника она занимала третье место, набрав 65 голосов.

Уоррен уже сообщила своему штабу, что прекращает борьбу, но пока не заявила об этом официально. Также не ясно, кого из оставшихся в гонке политиков она поддержит. Ее разочаровал результат супервторника. Уоррен не смогла победить ни в одном из 14 штатов, где 3 марта состоялись праймериз демократов, даже в своем родном Массачусетсе

Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее отказались от борьбы бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который, потратив на свою кампанию почти 700 миллионов долларов, сумел собрать всего 58 голосов, и хорошо стартовавший самый молодой претендент, первый и единственный открытый гомосексуалист, баллотировавшийся в истории США на пост главы государства, 38-летний Пит Буттиджич. У него было 26 голосов.

Пока лидирует Байден, набравший согласно последним данным 596 голосов. У Сандерса пока 531 голос. Напомним, в конце июля состоится съезд Демократической партии США, на котором будет определен единый кандидат в президенты. Он и станет соперником Дональда Трампа, который представляет Республиканскую партию и баллотируется на второй срок. Для того, чтобы стать кандидатом на пост президента от Демократической партии, любой из претендентов должен набрать минимум 1 991 голос. Следующие праймериз состоятся 10 марта. Они пройдут в шести штатах: Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Вашингтоне, Миссури, Северной Дакоте.

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