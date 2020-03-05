Тренды в платьях весеннего сезона 2020: пышные рукава и корсеты (фото)

Стиль жизни

Начало весны — отличное время разобраться в последних тенденциях самого женственного предмета в гардеробе любой модницы — платье. Прошедшие недели моды в мировых столицах показали, что в ближайшее время именно платья будут формировать стиль современной женщины. Многие из них, как говорится, теперь можно носить «и в пир, и в мир». Модельеры стирают грань между вечерним и повседневным нарядом. Так что смело надевайте платье в пайетках на рабочее заседание, чтобы вечером в нем же пойти на концерт. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный фэшн-эксперт, режиссер телепрограмм о моде Светлана Лищинская назвала основные тренды весеннего сезона, актуальные фасоны платьев, их цветовую гамму и аксессуары, с которыми стоит носить.

— Светлана, разве платья — не самый «стабильный» предмет гардероба?

— Вы имеете в виду, что фасоны платьев меняются не так уж часто? Я бы с этим поспорила и стабильным назвала бы, скорее, костюм — сложно придумать что-то новое именно в этой «паре». Пиджак и брюки классического кроя, кажется, не выйдут из моды никогда! Кстати, если у вас до сих пор еще нет такого костюма, желательно пастельного оттенка, советую его приобрести — он по-прежнему в тренде. А вот что касается платья, то модельеры очень непостоянны в своих решениях и постоянно варьируют длину изделия, фактуру ткани, детали кроя и расцветки. Исключение составляет лишь «маленькое черное платье» — незаменимая вещь на все случаи жизни.

— Черный цвет по-прежнему актуален?

— В наступившем сезоне он явно сдал свои позиции, уступив место настоящему буйству красок. Такое впечатление, что дизайнеры устали от зимы и буквально ворвались в весну, сопроводив этот прорыв всеми цветами радуги. В моде оранжевый, голубой, красный, желтый, белый. Причем можно смешивать эти цвета в одном образе и, если уж делать это, то не сдерживать себя, сочетая, скажем, красный, ярко-синий и зеленый. Если вы чувствуете себя комфортно в этом «буйстве красок», почему нет?!

— А как же актуальные в минувшем сезоне моногамные наряды и нюдовые оттенки?

— Никто не говорит, что о них надо забыть. Бежевый, песочный и персиковый — в моде. По-прежнему актуальны платье и пальто одного оттенка. Или, скажем, платье и брюки-клеш.

— Брюки под платье?!

— Многослойность — один из модных приемов весеннего сезона. Можно смело надевать любимое платье с расклешенными брюками и вязаным свитером. В этом случае желательно подбирать комплект в одной цветовой гамме. А платье должно быть длиной чуть ниже колен.

— Какие фасоны платьев будут самыми актуальными в весеннем сезоне?

— Прелесть наступившего сезона в том, что в нем практически отсутствуют рамки. В моде естественность и простота. Носите то, в чем вам комфортно, что подчеркивает вашу индивидуальность. Что касается платьев, то на самом деле можно достать наряд и позапрошлогодней коллекции. Важно при этом учесть лишь некоторые детали.

На пике моды короткие платья с нарочито пышными рукавами — акцент в наряде должен быть сделан именно на них. Что касается фасона, то платье должно быть не приталенное, а расклешенное или прямого кроя.

— Не все готовы надевать мини…

— Согласна. Поэтому в моду возвращаются платья длиной миди. Причем совершенно не страшно, если подол будет «подметать» улицу. Выбирая такой наряд. остановитесь на цветочном или графическом принтах. Воланы и рюши на изделиях переживают поистине второе рождение — чем их больше, тем вы моднее. В тренде перья, бахрома и соломка. Такой сельский шик, который теперь уместен на городских улицах. Платья могут быть из кружев и макраме. Вообще, в весенне-летнем сезоне стоит следовать правилу — чем прозрачнее наряд, тем лучше.

В моде глубокие декольте и обнаженные плечи, а также разрезы на платье, которые не будут сковывать ваших движений. Все это касается в том числе изделий из кожи, которые по-прежнему в тренде.

— Говорят, в моду вернулась асимметрия.

— Да, причем асимметричным платье может быть, как говорится, с головы до пят. Самые смелые могут надевать платья с одним рукавом, оставляя совершенно голой другую руку. Тем, кто не решится на такой шаг, можно сделать на плече завязку или тонкую бретель. Помните, что такой «прием» очень хорошо скрывает широкие плечи. Что касается подола платья, то он должен быть совершенно разной длины со всех сторон. Такой «рваный» наряд. Подобный прием был в моде несколько сезонов назад, правда, относился к микро-трендам, которые очень быстро проходят.

— Сейчас есть такие микро-тренды?

— Я бы назвала ими корсетные платья. Они не очень комфортны в носке и подходят только обладательницами «осиной» талии. Кстати, корсет может быть съемным, и некоторые модельеры предлагают надевать его просто поверх вашего любимого наряда.

— Какие аксессуары стоит подобрать к своему платью?

— Есть два важных предмета, которые «сделают» любой образ — обувь и сумка. Что касается обуви, то сейчас в моде туфли с пряжками и тупыми носами. Если это босоножки — то на платформе и со множеством ремешков. Кстати, советую надевать обувь на цветные носки или ажурные гольфы — с платьем это смотрится потрясающе! Что касается сумок, то лучше всего будут смотреться мини-варианты, которые можно повесить на пояс или ремешок-цепочку. Прислушиваясь к советам стилистов, все же носите то, в чем чувствуете себя комфортно.

Ранее Светлана Лищинская рассказала «ФАКТАМ» об антитрендах 2020 года.

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