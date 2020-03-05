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Происшествия

Крупное ДТП под Киевом: одно из столкнувшихся авто отлетело на остановку общественного транспорта (фото)

20:30 5 марта 2020 76
ДТП на Новообуховской трассе
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

Резонансное ДТП произошло в четверг, 5 марта, около 17.00 на Новообуховском (Днепровском) шоссе неподалеку от торгового центра «Мануфактура».

По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке с работающим светофором: легковой Mercedes-Benz, двигавшийся в сторону столицы, столкнулся с автомобилем Volvo. Удар был такой силы, что Mercedes отлетел в электроопору у остановки общественного транспорта. К счастью, людей там в этот момент не оказалось.

Несмотря на то, что автомобили получили значительные повреждения, для их водителей все обошлось без серьезных травм. Похоже на то, что водителя Mercedes спасли подушки безопасности.

Правоохранители устанавливают, кто из водителей нарушил правила проезда перекрестов.

Напомним, два месяца назад, в ночь на 5 января, на Новообуховской трассе Renault Logan налетел на отбойник, после чего машину разорвало пополам.

Фото Василия Тальского

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