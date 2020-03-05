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Где смотреть онлайн «Александрия» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 22-го тура УПЛ
В субботу, 7 марта, матчами в Полтаве, Чернигове и Александрии начнется программа 22-го тура чемпионата Украины по футболу, которым завершается первая часть состязаний в УПЛ. «Шахтер», продолжающий выступления в Лиге Европы, «Заря», «Динамо», «Десна» и «Александрия» уже гарантировали себе места в топ-шестерке. А вот последний счастливый билет достанется «Колосу» или «Мариуполю».
Так уж совпало, что «Александрия» и «Динамо» в течение пяти дней сыграют друг с другом дважды: сначала — в рамках премьер-лиги, а 11 марта на столичном «Олимпийском» — в четвертьфинале Кубка Украины.
В чемпионате Украины команда из райцентра в Кировоградской области и «бело-синие» ранее встречались 22 раза: динамовцы выиграли 16 встреч, александрийцы — две, а еще четыре поединка завершились вничью (разница мячей — 53:11 в пользу гранда). В матче первого круга столичные футболисты благодаря голу Виталия Миколенко обыграли соперника на своем поле — 1:0. На сей раз у «Динамо» из-за травмы не сыграет де Пена (уругваец из-за проблем с задней поверхностью бедра выбыл из строя на 10--14 дней), а из-за дисквалификации — Буяльский.
Напомним, что в прошлом туре УПЛ александрийцы разгромили во Львове «Карпаты» (4:0), а Владимира Шарана признали лучшим тренером 21-го тура. Что же касается столичной команды, то динамовцы на «Олимпийском» обыграли «Колос» (2:0).
Букмекеры в предстоящей дуэли отдают предпочтение подопечным Алексея Михайличенко. Ставки на победу «Александрии» принимаются с коэффициентом 6,70, на ничью — 4,60, на успех «Динамо» — 1,46.
Чемпионат Украины. 22-й тур
7 марта (суббота)
«Ворскла» — «Олимпик» 14:00 «Футбол 2»
«Десна» — «Заря» 14:00 УНИАН
«Александрия» — «Динамо» 17:00 «Футбол 2»
8 марта (воскресенье)
«Львов» — «Карпаты» 14:00 «Футбол 1»
«Колос» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 1»
«Днепр-1» — «Мариуполь» 17:00 УНИАН
Положение команд:
1. «Шахтер» — 56 очков;
2. «Заря» — 43;
3. «Динамо» — 42;
4. «Десна» — 39;
5. «Александрия» — 37;
6. «Колос» — 26;
7. «Мариуполь» — 25;
8. «Днепр-1» — 22;
9. «Львов» — 19;
10. «Олимпик» — 18;
11. «Ворскла» — 17;
12. «Карпаты» — 12.
Бомбардиры: 15 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»), Александр Филиппов («Десна»); 9 — Марлос («Шахтер»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»), Тайсон («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 7 — Дмитрий Хлебас («Десна»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в своем последнем гостевом поединке УПЛ проиграло «Днепру-1».
Фото ФК «Динамо»
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