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Не покаешься — не спасешься: новый министр извинился за то, что раньше "постил неправду" о Зеленском
Новоназначенный министр Кабинета Министров Олег Немчинов спровоцировал скандал во фракции монобольшинства после того, как депутаты выяснили некоторые факты его биографии. Напомним, предшественник Немчинова в Кабмине Дмитрий Дубилет может остаться в правительстве.
Так, во время предвыборной президентской кампании Немчинов резко критиковал нынешнего президента Зеленского, а после этого участвовал в праймериз в избирательный список партии «Европейская солидарность».
А в феврале 2019 года чиновник перепостил новость о выступлении Зеленского-комика, в которой его называли «кумиром быдла».
Тем не менее, по словам главы президентской партии Александра Корниенко, новый министр извинился за неоднозначные высказывания в социальных сетях.
«Мы поговорили о той информационной ситуации, которая сегодня произошла, мы нашли понимание с министром», — сказал Корниенко.
Напомним, 5 марта Кабмин Шмыгаля собрался на первое заседание.
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Не покаешься — не спасешься: новый министр извинился за то, что раньше "постил неправду" о Зеленском
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!