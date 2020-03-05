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Политика

Не покаешься — не спасешься: новый министр извинился за то, что раньше "постил неправду" о Зеленском

21:33 5 марта 2020 390
Олег Немчинов
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Новоназначенный министр Кабинета Министров Олег Немчинов спровоцировал скандал во фракции монобольшинства после того, как депутаты выяснили некоторые факты его биографии. Напомним, предшественник Немчинова в Кабмине Дмитрий Дубилет может остаться в правительстве.

Так, во время предвыборной президентской кампании Немчинов резко критиковал нынешнего президента Зеленского, а после этого участвовал в праймериз в избирательный список партии «Европейская солидарность».

А в феврале 2019 года чиновник перепостил новость о выступлении Зеленского-комика, в которой его называли «кумиром быдла».

Тем не менее, по словам главы президентской партии Александра Корниенко, новый министр извинился за неоднозначные высказывания в социальных сетях.

«Мы поговорили о той информационной ситуации, которая сегодня произошла, мы нашли понимание с министром», — сказал Корниенко.

Напомним, 5 марта Кабмин Шмыгаля собрался на первое заседание.

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