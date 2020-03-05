Происшествия

Государственное бюро расследований подозревает сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в причастности к исчезновению 10 тысяч долларов США.

Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органах (ч. 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины).

С заявлением об исчезновении из ее квартиры суммы в 26 тысяч долларов в полицию обратилась жительница Харькова. Позднее оказалось, что деньги забрал ее отец. Он же заявил, что после вызова в отделение полиции отдал правоохранителям всю сумму. Тем не менее женщине вернули только 16 тысяч.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Харьковской области.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении заместителю начальника Запорожского главка Национальной полиции, под руководством которого провернули аферу с колесами для БТР.

А в Одессе уволили следователей, которых подозревали в краже во время обыска.

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