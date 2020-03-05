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Под Одессой с балкона жилой многоэтажки сняли голого мужчину (видео)
Комичная история случилась сегодня, 5 марта, в городе Черноморске Одесской области.
Как рассказали в социальных сетях местные жители, на улице Александрийской абсолютно голый мужчина вылез на балкон третьего этажа и собирался прыгнуть вниз. Говорят, обнаженный гражданин держал нож и вел себя, мягко говоря, неадекватно. Очевидцы сразу обратились в правоохранительные органы, для его спасения привлекли сотрудников ГСЧС.
Местные жители также обнародовали видео, на котором голый «герой» спускается по приставной лестнице прямо в руки полиции и спасателей.
Со слов горожан, это уже не первая выходка молодого человека: 1 марта он был задержан полицией, когда бегал нагишом по улице…
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Одессе полуголый мужчина бросался с ножницами на прохожих. Полицейским он представился «охотником за привидениями».
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