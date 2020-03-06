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Политика

Дримтим распадается: в сети обсуждают фото Зеленского и его команды

10:23 6 марта 2020 48
Дримтим распадается: в сети обсуждают фото Зеленского и его команды
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Скандальное решение Рады о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, которое по Конституции влечет его отставку, лишило президента Зеленского еще одного важного члена его предвыборной команды.

На это обратили внимание пользователи соцсетей, которые комментируют фото действующего президента с соратниками от 2018 года.

Так, Кристина Зеленюк напомнила, что еще 25 июля 2019 года Зеленский обещал Трампу, что новый генпрокурор будет на 100% его кандидатурой, а в марте 2020 года жестко высказался в адрес Рябошапки, мол, нет результата, не имеешь права занимать место.

А вот Алексей Панич указал на другой важный аспект оставки генрокурора, отметив, что именно он вместе с ранее «отставленным» секретарем СНБО Александром Данилюком легитимировали Зе перед Западом.

Напомним, народному депутату от «Слуги народа» Галине Янченко пришлось оправдываться в сети за решение соратников по недоверию Рябошапке.

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Дримтим распадается: в сети обсуждают фото Зеленского и его команды

Дримтим распадается: в сети обсуждают фото Зеленского и его команды

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