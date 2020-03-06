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В лучших традициях СССР: к приезду Зеленского в Кременчуге всю ночь латали дороги (видео)
В пятницу, 6 марта, президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки по Полтавской области посетит Кременчуг и побывает на Крюковском вагоностроительном заводе. Вопрос поездки в Кременчуг, похоже, возник спонтанно — вчера после обеда, во время встречи с предпринимателями области. Председатель наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько пожаловался главе государства на сложные отношения с «Укрзалізницею», которая срывает контракты с отечественным производителем и предпочитает покупать пассажирские и дизель-поезда за рубежом.
«Завтра мы приезжаем к вам, — ответил на это Зеленский. — Я вызвал министра инфраструктуры (Владислава Криклия. — Авт.). Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения проблемы».
Руководство Кременчуга это заявление застало врасплох. Дабы не ударить лицом в грязь, чиновники срочно, в лучших советских традициях, бросились латать дыры на дорогах. Работа кипела всю ночь. Момент ударного труда попал в интернет благодаря паблику «H.Kremеnchug», запечатлевшему на фото и видео аврал дорожников.
«В срочном порядке засыпают ямы к приезду президента. Там ямы много лет не ремонтировали. Люди сами засыпали щебнем», — комментируют в соцсети.
«Пусть каждую неделю приезжает, может, и дороги лучше станут», — шутят другие по этому поводу.
Как стало известно, на вагоностроительном заводе главе государства покажут мощности производства и готовую продукцию.
Владимира Зеленского ждут также на «АвтоКрАЗе». А его сегодняшний рабочий день начнется с посещения областной больницы в Полтаве и ознакомления с успехами и проблемами медицины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава государства после общения с людьми, у которых закончилась двухнедельная обсервация в Новых Санжарах, встретился с послами стран G7 и главой представительства ЕС в Украине. На встрече Зеленский заверил собеседников в неизменности курса страны в связи назначением нового правительства.
«ФАКТЫ» писали также, что Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область попытался дать ответы на вопросы об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.
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