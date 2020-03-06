Новые тренды в маникюре: весенние цвета и дизайны (фото)

Стиль жизни

Весна — пора обновления во всем. Весенняя мода очень смелая и настойчивая. Она убеждает нас отказаться от всего устаревшего и открыть объятия новому, стильному, необычному. Что ж, мы готовы. Ведь стильный образ — залог успеха во всем. Красота привлекает мужчин. Да и на работе ухоженные опрятные руки женщины будут всегда оценены. И не важно, какая у нее профессия, — актриса ли она или дизайнер, финансист или юрист, преподаватель или продавец. Какие же новые тренды приготовила нам весна? Какие цвета сейчас в моде? Какие сочетания актуальны? У каждой женщины море вопросов. О новых тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

— Этой весной будет востребован минималистический дизайн, — говорит Кармен Саржи. — Что касается цветовой гаммы, то фавориты весны — розовый нюд, красный, молочный, цвет шампанского. И, конечно, не забываем о синем. Ведь он объявлен цветом 2020 года. Безупречно выглядит красный в тандеме с черным. Черный на глянцевом покрытии очень элегантен.

Черный глянец очень элегантен, а эффект отпечатка пальца добавляет стильности (фото из альбома Кармен Саржи)

— Какие сочетания цветов актуальны весной?

— Не стоит комбинировать много оттенков. Красиво смотрится нюд с белым. Или, например, красный с белым. Идеально сочетание синего и розового. Эти цвета дополняют друг друга, и их тандем выглядит безупречно. Очень хороши вместе синий и серый.

— Как вы считаете, почему так стремительно набирает популярность молочный?

— Это особый оттенок белого, который еще не надоел. Он прекрасная альтернатива нюду. Молочный выбирают те, кто не любит экстравагантность. Этот цвет прекрасно сочетается с загоревшей кожей. Его легко комбинировать с одеждой и макияжем. Думаю, он будет все популярнее.

Молочный цвет становится все популярнее (фото из альбома Кармен Саржи)

— Какие эффекты в тренде?

— Рельефный 3D-дизайн. Потрясающе красив он в элегантном решении на молочном оттенке. Продолжает оставаться востребованным эффект мыльных пузырей и рептилий. Многим понравится эффект металла в минималистическом решении. Смелые девушки любят дизайн с эффектом отпечатка пальца. Он хорошо сочетается с абстракциями. Очень стильно смотрится эффект сахара. Ногти с таким дизайном не останутся незамеченными.

Эффект сахара смотрится очень стильно (фото из альбома Кармен Саржи)

— В моде ли цветочный дизайн?

— Конечно! Цветами можно декорировать все пальцы — и это выглядит очень стильно. Все больше женщины стремятся к тому, чтобы их дизайн был уникальным.

В тренде цветочный дизайн (фото из альбома Кармен Саржи)

— Интересно, какой цветок самый популярный?

— Роза. Я и сама очень люблю эти цветы. Особенно мне нравятся красные розы. На ногтях они великолепны в тандеме с простым дизайном.

— Что этой весной более модно: матовое или глянцевое покрытие?

— Матовая отделка предпочтительнее, но и глянец востребован.

— Что можно сказать о кристаллах в декоре ногтей?

— Такие дизайны заказывают все меньше. Это мое наблюдение.

Весной эффект пузырей особо красиво смотрится на светлом покрытии (фото из альбома Кармен Саржи)

— Какая длина и форма в приоритете?

— Короткие ногти все более популярны. Удобно — и этим все сказано. Что касается формы, актуальны миндалевидные. Хорошо смотрится острый миндаль, особенно в сочетании с ярко-красным. Очень женственной формой считается овал. И он сейчас в тренде.

Рельефный 3D-дизайн понравится многим модницам (фото из альбома Кармен Саржи)

— А что в антитренде?

— Перегруженные декором ногти. Это некрасиво. Маникюр должен быть безупречным и элегантным.

— Весна — пора свадеб. Каждая невеста хочет выглядеть неотразимой. Прическа, наряд, аксессуары — все это так важно. И особый пункт — маникюр. Ведь в руке невесты будет букет, и все непременно обратят внимание на ее ногти. Что вы посоветуете невестам?

— Маникюр должен быть в гармонии со всем образом. Это может быть нюд, молочный оттенок, красный цвет… Красиво и нежно смотрится беби-бумер. Важно, чтобы невесте ее маникюр нравился. Это придаст ей уверенности.

— Какой цвет и дизайн вы выбираете этой весной для себя?

— Признаюсь, я человек нерешительный, поэтому пока не определилась.

— А какой дизайн мечтаете создать?

— Это будут ногти не для каждого дня, а арт-объект. Что-то совершенно необычное!

Кармен Саржи: «Цените качество и совершенство!» (фото из альбома Кармен Саржи)

— Чем отличается летний маникюр от весеннего?

— Летом он ярче. В этот период уместны неоновые цвета. Весной цветовая палитра более умеренна. А вообще солнечные дни творят чудо. Все вокруг становится жизнерадостным и ярким. И это великолепно.

— Как ухаживать за руками и ногтями весной?

— Как и в другие сезоны, уход должен быть регулярным. Специальное масло для кутикулы и увлажняющий крем для рук должны быть всегда с вами. А когда вы делаете уборку с помощью агрессивных моющих и чистящих средств, не забывайте защитить руки с помощью перчаток.

— Слышала, что в некоторых салонах гигиенический маникюр делает мастер, а расписывает ногти и декорирует — художник.

- Да, это практикуется. И мне кажется, что это замечательная идея. Ведь талант к рисованию есть не у всех. И как здорово, когда дизайном ногтей занимается тот, у кого есть призвание. Нейл-стилист предложит клиенту идею и воплотит ее на высшем уровне.

— Иногда в СМИ встречается информация о нейл-стилистах мужчинах. Но это редкость.

— Почему же? В Европе немало мужчин, которые являются всемирно известными тренерами в сфере нейл-арта.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Цените качество и совершенство, детали в образе всегда делают нас уникальными. Мода меняется, изо дня в день появляются новые тенденции — следите за ними! Простота — один из главных трендов. Умейте видеть в ней прекрасное! Особое внимание сегодня уделяется качеству работы. Стремитесь к идеалу!

Ранее о модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Каталина Мунтян.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter