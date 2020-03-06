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По заказу ФСБ: убийцу начальника Ровенского СИЗО Мамчура приговорили к тюрьме
В Ровно завершился судебный процесс над Олегом Смородиновым, который признал себя виновным в убийстве начальника отдела Ровенского следственного изолятора Ивана Мамчура. Суд приговорил агента ФСБ Смородинова к 12 годам лишения свободы. Об этом говорится в приговоре суда.
Суд установил, что ранее дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудниками ФСБ в Москве. В сентябре 2016 после того, как бывший АТОшник Мамчур отказался работать на российские спецслужбы, Смородинов застрелил ее из пистолета в подъезде дома.
За это киллер получил около 5 тысяч долларов и 300 тысяч российских рублей. Кроме того, сотрудники ФСБ обещали устроить его на работу в полицию оккупированного Крыма.
Смородинов получил список украинских военных, которых он должен ликвидировать.
Украинец Мамчур, в частности, был избран ФСБ в качестве жертвы, потому что он в 2008 году как военный специалист помогал Грузии в войне против России.
На суде Смородинов признал свою вину.
Напомним, убийство Мамчура произошло в 2016 году. Убийца выпустил в украинском военного восемь пуль. Его задержали при пересечении границы с Россией.
По информации СМИ, Смородинов ранее надеялся на обмен на одного из десятков украинцев, которые находятся в российских тюрьмах, но российская сторона не не включала его в списки.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!