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Происшествия

По заказу ФСБ: убийцу начальника Ровенского СИЗО Мамчура приговорили к тюрьме

14:40 6 марта 2020 120
суд
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Ровно завершился судебный процесс над Олегом Смородиновым, который признал себя виновным в убийстве начальника отдела Ровенского следственного изолятора Ивана Мамчура. Суд приговорил агента ФСБ Смородинова к 12 годам лишения свободы. Об этом говорится в приговоре суда.

Суд установил, что ранее дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудниками ФСБ в Москве. В сентябре 2016 после того, как бывший АТОшник Мамчур отказался работать на российские спецслужбы, Смородинов застрелил ее из пистолета в подъезде дома.

За это киллер получил около 5 тысяч долларов и 300 тысяч российских рублей. Кроме того, сотрудники ФСБ обещали устроить его на работу в полицию оккупированного Крыма.
Смородинов получил список украинских военных, которых он должен ликвидировать.

Украинец Мамчур, в частности, был избран ФСБ в качестве жертвы, потому что он в 2008 году как военный специалист помогал Грузии в войне против России.

На суде Смородинов признал свою вину.

Напомним, убийство Мамчура произошло в 2016 году. Убийца выпустил в украинском военного восемь пуль. Его задержали при пересечении границы с Россией.

По информации СМИ, Смородинов ранее надеялся на обмен на одного из десятков украинцев, которые находятся в российских тюрьмах, но российская сторона не не включала его в списки.

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