В Украине появился свой Шерлок Холмс (фото)

Шоу-бизнес

Завершилась работа над новым детективным сериалом «Отречение» («Украина»), сюжетной линией напоминающим захватывающие истории о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе. Его режиссерами стали Сергей Сотниченко и Антон Гойда. Художник-постановщик — Иван Степаненко. Специально для съемок в павильоне под Киевом был построен полицейский участок. Работа над некоторыми сценами картины проходила на столичных пустырях, в реабилитационном центре и даже роддоме. Главную роль — молодого талантливого оперативника Влада Романенко, сыграл популярный украинский актер Макар Тихомиров, известный по фильму «Киборги».

— Каждая серия «Отречения» — отдельная детективная история, сценарий которой был написан специально под реалии сегодняшнего дня, — рассказал «ФАКТАМ» режиссер Сергей Сотниченко. — Мы ориентировались на любителей классического жанра, поклонников Шерлока Холмса. Кстати, наш герой благодаря достаточно непростому характеру получил даже от сотрудников кличку Шерлок Холмс.

Макар Тихомиров признается, что роль оперативника стала для него новым опытом. Специально для нее актеру пришлось научиться владению пистолетом.

Макар Тихомиров

— С автоматом мне раньше доводилось работать, а вот с пистолетом — нет, — рассказал Макар. — Но я научился его правильному ношению достаточно быстро. Просто у меня неплохое зрительное считывание информации: смотрел, как профессиональный полицейский держал пистолет, замечал, как он кладет пальцы и в точности повторял эти движения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как снималась военная драма «Киборги», в которой Макар Тихомиров сыграл главную роль.

А украинский детективный сериал «Нюхач» имел большой успех — его купили во Франции.

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