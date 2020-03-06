7 марта 2020

Это произошло ровно 60 лет назад. 7 марта 1960 года почти в 2 тысячах километров от атолла Уэйк, расположенного в северной части Тихого океана (на середине пути между Гавайскими островами и островом Гуам), вертолётчики с американского авианосца «'Кирсердж'' заметили полузатопленную баржу, на палубе которой лежали истощённые люди. Когда четверых мужчин доставили на борт авианосца, оказалось, что это были советские военные моряки, находившиеся в открытом море 49 дней!

Беда с ними произошла ещё 17 января, когда ураганным ветром старая самоходная баржа под номером Т-36, находившаяся в заливе острова Итуруп Курильской гряды, была сорвана со швартовки и вынесена в открытый океан. На борту баржи, в течение нескольких часов порывами ветра превращённой в неуправляемую и потерявшую связь с внешним миром посудину, находились трое рядовых военно-строительных войск во главе с сержантом Асхатом Зиганшиным. Моряками они стали, так сказать, поневоле. Поневоле же отправились в вынужденное приключение, которое для каждого из них могло закончиться трагически. Но на самом деле завершилось благополучно, да ещё и, по сути, полноценным кругосветным (!) путешествием.

На второй день дрейфа, поняв, что, помощи ждать неоткуда, экипаж собрал все оставшиеся на борту запасы провизии: 15 ложек крупы, одна буханка хлеба, одна банка консервов и несколько картофелин, пропитанных дизельным маслом. Пресной воды, имевшейся в системе охлаждения двигателей, было так мало, что пришлось собирать дождевую воду. Когда скудные запасы еды закончились, в ход пошло всё, что хотя бы отдалённо могло напоминать пищу — кожаные ремни, несколько пар кирзовых сапог, зубная паста и даже мыло. Зиганшин потом вспоминал, как готовили кожаный ремень: мелко нарезали его, «'в лапшу'', а затем долго варили «'суп'', есть который было невозможно. Но другой еды не было. За 49 дней сержант, ранее весивший 70 килограммов, похудел до 40 кг.

Американцы, спасшие экипаж дрейфовавшей баржи, были поражены самообладанием парней. Истощённые до крайней степени, они не потеряли самообладания и держались на удивление стойко. Авианосец доставил спасённых солдатиков в Сан-Франциско, откуда их вскоре перевезли в Нью-Йорк, где парни буквально стали звёздами, у которых журналисты брали интервью, печатавшиеся на первых полосах популярных изданий. Каждому было выдано по 100 долларов на экскурсии по городу, продолжавшиеся ровно неделю. После чего советских военнослужащих посадили на круизный лайнер «'Куинн Мэри'', отправлявшийся в Европу. По прибытию домой им вручили ордена Красной Звезды и штурманские часы — «'чтобы больше не блуждали по свету''. После тщательного медицинского осмотра они вернулись в свою часть на Курилах, таким образом завершив полноценное кругосветное путешествие.

Помню, в детстве многие из нас, мальчишек, распевали популярную в те годы уличную песенку, переделанную под стиль американской рок-н-рольной мелодии: «'Как на Тихом океане тонет баржа с чуваками. Чуваки не унывают — рок на палубе кидают. Зиганшин буги, Зиганшин рок, Зиганшин съел второй сапог…'' Кстати, эту незатейливую фигурку моряка с гитарой мне в своё время подарил её автор — киевский мастер Василий Присяжнюк, много лет проработавший на фарфоровом заводе в Полонном. Так и стоит у меня, напоминая о необычном путешествии парней, ставших известными всему миру.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.