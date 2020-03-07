- 07:45 Танцы на пилоне и массаж при свечах: чем удивили участницы первой вечеринки «Холостяка-10»
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Танцы на пилоне и массаж при свечах: чем удивили участницы первой вечеринки «Холостяка-10»
На канале СТБ стартовал 10 сезон популярного романтического реалити — «Холостяк». На этот раз главным героем проекта стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк. По традиции первый эфир шоу — это грандиозная вечеринка, во время которой Холостяк знакомится с участницами реалити. В этом году за сердце Макса решили сразиться 25 претенденток. В финале вечеринки десяти их них пришлось покинут проект.
Первая вечеринка 10 сезона вошла в историю проекта как самая длительная. Она снималась больше 30 часов, к тому же в минусовую температуру. Но даже холодный декабрь не помешал участницам шоу появиться перед Холостяком в эффектных нарядах и самыми необычными способами. Несколько девушек вообще отказались приезжать на первую вечеринку в лимузине вместе с остальными участницами. Их идеи удивили не только Макса, но и команду проекта.
Ведущий проекта остается неизменным десять сезонов — Григорий Решетник.
- Участницы на этот раз будут удивлять танцами, песнями и даже стихами, — рассказал «ФАКТАМ» Григорий. — Они покажут себя по максимуму, ведь у некоторых второго шанса произвести впечатление может уже и не быть. Помню,Макс в начале вечеринки был просто в шоке. Говорил: «Как всех запомнить? Они такие разные, но все прекрасные». На самом деле, понимаю, как это сложно. Это некий стресс для мужчины.
Новый Холостяк учился в лучшей академии Америки, которая готовит пилотов. Затем создал собственную летную школу во Флориде. Макс признался, что у него были отношения с девушкой, с которой он прожил вместе четыре года.
- Но произошел момент, после которого я понял, что семьи у нас не будет, — признался Холостяк. — Это была измена. Здесь, на проекте, мне хотелось бы встретить девушку, с которой я мог бы связать жизнь. Любовь не подвластна времени и месту. Почему бы этому не случиться в Украине?
Участницы реалити прошли кастинг, приехав на проект со всей Украины. Первая вечеринка проходила в загородном доме, на ступенях которого участниц встречал Макс Михайлюк.
— Я шла, как Русалочка — мои ног так дрожали,— сказала 23-летняя Кристина из Угледара, одной из первых знакомившаяся с Холостяком.
— Люблю спонтанность и авантюризм,— призналась Максу Наталья из Днепра, и он подхватил ее на руки и занес в дом.
Традиционно участницы готовят для Холостяка сюрпризы.
27-летняя Елена из небольшого села в Одесской области подарила Максу банку огурцов. Анна попросила подписать договор, по которому Холостяк был обязан пригласить девушку на индивидуальное свидание. Лера преподнесла бутылку масла.
— Хочу, чтобы у тебя все прошло, как по маслу,— сказала девушка.
22-летняя Ольга оказалась помощницей депутата.
— В Верховной Раде нельзя найти себе жениха! — переживала девушка. — Они красиво говорят, но редко делают поступки.
— Я — за авантюры,— сказала Яна, приехавшая на вечеринку в багажнике лимузина. — Тебе не слабо занести меня в дом на руках?
Мама одной из участниц решила записать видео-обращение к Холостяку, представляющее дочь.
— Она честная и прямолинейная,— нахваливала она дочь. — Холостяк, готов ли ты дать ей розу без оглядки на ее внешность?
— Готов рискнуть,— тут же ответил Макс, отдав первую розу вечера незнакомке. Ей оказалась бывшая участница проекта «Эксы» Лея.
23-летняя Алена из Харькова сразила Холостяка самым необычным нарядом — алым платьем с огромными крыльями.
— Мне нужен амбициозный мужчина, а такие всегда участвуют в проекте Холостяк, — сказала Алена.
— Я платье оценил,— Макс не скрывал удивление.
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Макс получил в подарок от участниц золотую рыбку, часы, конфеты, голубое шампанское и даже стихи.
Юля из Ровно — победительница конкурсов красоты — попросила Холостяка лично приехать за ней и отвезти на первую вечеринку.
Елена первой получила подарок от Холостяка — ключ от его квартиры — за откровенное признание. Девушка рассказала, что ее родители — глухонемые, ее история растрогала участниц до слез.
Бороться за сердце Холостяка решила девушка-диджей, играющая на лазерной арфе и бывшая участница проекта «Х-фактор» Алина Ляшук.
По решению Холостяка, роза первого впечатления так никому и не досталась.
— Вы все прекрасны по-своему,— сказал Макс, обращаясь к девушкам.
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Чтобы понравиться Холостяку Елена из Харькова исполнила перед Максом танец на пилоне.
— Это было отчаянно,— не удержался Холостяк.
Даша из Кривого Рога — мастер спорта по художественной гимнастике — показала номер с лентой. А Дана из Днепра решила сделать Холостяку массаж при свечах.
— Покажите мне мужчину, который не любит массаж,— сказала Дана, приглашая Макса раздеться до пояса.
Первая церемония роз длилась более получаса. Холостяк с трудом принимал решения по поводу участниц, которые останутся в проекте.
— Признаюсь, несмотря на свой большой опыт в общении с Холостяками, я никогда не угадываю, каким именно будет их выбор,— поделился с «ФАКТАМИ» Григорий Решетник. — Даже, если я, прогнозируя, говорю, что какая-то девушка будет в финале, то вполне велика вероятность, что она может уйти еще на первой вечеринке. В общем, я не совсем дружу со своей интуицией в проекте «Холостяк». Но это лишь лишний раз говорит о том, что у чувств нет какой-то формулы. Знаете, в последнее время я просто наслаждаюсь событиями, которые происходят на съемочной площадке и стараюсь не прогнозировать, потому что искренне переживаю за каждую девушку.
Напомним, победительницей 9 сезона шоу «Холостяк» стала Даша Квиткова. Пара не распалась после проекта и на Новый год Никита Добрынин сделал Даше предложение руки и сердца.
Фото СТБ
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