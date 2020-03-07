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Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Мексике (видео)
Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая седьмую строчку в мировом теннисном рейтинге, успешно преодолела четвертьфинальную стадию турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом чуть больше 250 тысяч долларов.
Наша соотечественница встречалась с 17-летней канадкой Лейлой Фернандес (126-я), которая в предыдущем раунде обыграла бывшую третью ракетку мира американку Слоан Стивенс. Отчетный поединок сложился для Элины непросто, но, взяв по одной подаче соперницы в каждом из сетов, она все же склонила чашу весов в свою пользу — 6:4, 7:5.
«Думаю, это был очень хороший матч, мы отыграли на хорошем уровне. Сегодня я действительно здорово подавала, отыграла несколько брейк-поинтов во втором сете. Думаю, что моя подача сыграла сегодня ключевую роль. И я постараюсь удержать этот уровень и дальше. Я ожидала, что Лейла отыграет хорошо, потому что она выиграла много матчей на прошлой неделе. Я старалась быть сосредоточенной и каждый мяч играть как последний. Для меня было важно все время быть начеку, потому что я знаю, что Фернандес может очень хорошо пробивать по мячу. Я в предвкушении от полуфинала. Важно быть на 100% готовой и полностью восстановиться. Полуфиналы и финалы всегда непросто играть, потому что ты как бы близко к титулу, но одновременно и далеко. Впереди много работы и все соперники очень мотивированы. Я постараюсь сделать все, что в моих силах», — приводит послематчевые слова Свитолиной портал «Большой теннис Украины».
В полуфинале украинку, уже заработавшую на турнире 11 600 долларов призовых, ожидает встреча с Аранчей Рус из Нидерландов (76-я), которая в своем поединке оказалась сильнее шведки Ребекки Петерсон (45-я) — 6:1, 6:1.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что откровенная фотография Свитолиной в ванной возмутил ее поклонников.
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