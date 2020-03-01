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Спорт

«В теннис начнешь играть или нет?»: откровенный снимок Свитолиной возмутил поклонников (фото)

13:01 1 марта 2020 345
Элина Свитолина
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина, проигравшая три поединка подряд на турнирах в Хуахине, Дубае и Дохе, поделилась с подписчиками в Instagram откровенным фото, нарвавшись на волну критики.

На снимке раздетая Элина читает книгу в ванной, в которой плавают нарезанные фрукты.

Поклонники украинской теннисистки, опустившейся в мировом рейтинге на 7-е место, в комментариях под фото вовсю критикуют Элину:

«В теннис в этом году начнешь играть или нет?»;

«Раньше было видео из тренажерки, теперь из ванной. Какое времяпрепровождение, такой и теннис. Чем так играть, то лучше вообще на корт не выходить»;

«Правдоподобненько. Все женщины принимают ванную с макияжем»;

«Правда я смотрю теннис. Не знаю почему Елена (на самом деле — Элина. — Авт.) так плохо играет. Я советую тебе: не надо много сидеть в интернете или ходить с Монфисом на каждую вечеринку, надо много работать над собой. У тебя есть божественный талант, ты должна использовать его».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина выиграла пари и заставила своего возлюбленного Монфиса отжиматься.

Фото Instagram

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