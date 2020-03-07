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Футболист «Ливерпуля» простился с погибшим в автокатастрофе братом: тот оказался жив (фото)
Футболист английского «Ливерпуля» Наби Кейта, вернувшийся к тренировкам после травмы, узнал об ужасной трагедии. У него на родине в Гвинее в автокатастрофе разбилась команда «Этуаль Гвини», выступающая во втором по силе дивизионе страны. В результате крушения автобуса девять человек погибли, 17 пострадали, 15 находились в реанимации. Среди погибших был двоюродный брат Наби Альмани Кейта.
«Я ошеломлен и опечален этими ужасными новостями, мое сердце разбито. Я выражаю искренние соболезнования семьям жертв, а также всей спортивной семье Гвинеи. Покойтесь с миром, парни», — разместил скорбный пост в Instagram Наби Кейта.
Правда, через несколько часов Liverpool Echо, первым сообщивший в Англии о трагедии, дал информацию, что двоюродный брат Кейта жив и в данный момент находится в больнице. Агентство Fella Sport Management, которое представляет интересы Альмани, все подтвердило. «Мы рады объявить, что Альмани Кейта жив и в настоящее время госпитализирован», — говорится в заявлении Fella Sport Management.
Напомним, что Наби Кейта в 2017 году перешел в «Ливерпуль» из немецкого «Лейпцига» за 60 млн евро и в прошлом году выиграл с командой Юргена Клоппа Лигу чемпионов.
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Фото Getty Images, Merseyside Reds BR
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