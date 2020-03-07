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Происшествия

Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: момент столкновения джипа с маршруткой попал на видео

12:30 7 марта 2020 65
маршрутка в кювете
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В сети появилось видео момента, как 6 марта, на трассе Киев-Харьков джип таранит пассажирский микроавтобус, вследствие чего погибло два человека.

Ролик с видеорегистратора опубликовал пользователь Facebook Cергей Юрьевич. На записи видно, как впереди идущая машина на полном ходу врезается микроавтобус. От сильнейшего удара маршрутка, словно игрушечная, слетает в кювет.

По информации начальника отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрия Сулаева, видео прикреплено к материалам уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, если оно повлекло гибель нескольких лиц»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, виновник ДТП — 37-летний житель Киевской области сел за руль внедорожника Jeep Cherokeeв состоянии алкогольного опьянения и допустил столкновение с двигавшемся в попутном направлении пассажирским микроавтобусом VolkswagenLt35, выполнявшего рейс по маршруту Полтава-Пирятин. Накануне праздничных выходных маршрутка была переполнена, в ней находилось 24 пассажира вместо положенных 20. Водитель Volkswagenи одна из сидящих спереди пассажирок погибли на месте. Четверо наиболее пострадавших (с переломами конечностей) машинами скорой помощи были доставлены в больницы Хорола и Великой Багачки. Среди них — мама с девятилетним ребенком. Состояние одного из пациентов остается крайне тяжелым.

Водитель джипа пытался скрыться с места происшествия, однако в течение десяти минут был задержан нарядом патрульной полиции, преградившим ему путь. Он задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

На сегодняшнее утро количество травмированных увеличилось с 11 до 15 человек. Все они молодые люди (в основном студенты полтавских вузов) в возрасте от 17 до 25 лет, жители Полтавы, Хорольского, Лубенского и Пирятинского районов. Самыми старшими были погибшие водитель и пассажирка, жительница Днепропетровской области.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночной аварии в Черкассах погибла беременная женщина.

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