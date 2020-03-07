- 12:39 Подарки и разочарования: гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака
- 12:38 Катастрофа МН17 на Донбассе: суд до сих пор не знает точное число свидетелей
- 12:30 Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: момент столкновения джипа с маршруткой попал на видео
- 12:23 Хабиб в Лас-Вегасе назвал Фергюсона тупым и пнул ногой его пояс
- 12:09 Дело «Украинского киберальянса»: суд принял первое решение
- 12:04 Чумак уверен, что Рябошапку отправили в отставку из-за дела «по одному большому банку»
- 11:35 Коронавирус атаковал еще один лайнер с украинцами: что происходит на борту Grand Princess
- 11:12 «Нельзя играть на двух фронтах»: Зеленский укорил Макрона за сближение с Россией
- 11:09 Эпидемия коронавируса: в США отправят на карантин доллары из Китая
- 10:37 Весной и не пахнет: в сети показали впечатляющее фото заснеженных Карпат
- 10:16 Недалеко от Верховной Рады обнаружили человеческие останки: фото жуткой находки
- 10:16 Футбольный арбитр погиб под колесами поезда
Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: момент столкновения джипа с маршруткой попал на видео
В сети появилось видео момента, как 6 марта, на трассе Киев-Харьков джип таранит пассажирский микроавтобус, вследствие чего погибло два человека.
Ролик с видеорегистратора опубликовал пользователь Facebook Cергей Юрьевич. На записи видно, как впереди идущая машина на полном ходу врезается микроавтобус. От сильнейшего удара маршрутка, словно игрушечная, слетает в кювет.
По информации начальника отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрия Сулаева, видео прикреплено к материалам уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, если оно повлекло гибель нескольких лиц»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, виновник ДТП — 37-летний житель Киевской области сел за руль внедорожника Jeep Cherokeeв состоянии алкогольного опьянения и допустил столкновение с двигавшемся в попутном направлении пассажирским микроавтобусом VolkswagenLt35, выполнявшего рейс по маршруту Полтава-Пирятин. Накануне праздничных выходных маршрутка была переполнена, в ней находилось 24 пассажира вместо положенных 20. Водитель Volkswagenи одна из сидящих спереди пассажирок погибли на месте. Четверо наиболее пострадавших (с переломами конечностей) машинами скорой помощи были доставлены в больницы Хорола и Великой Багачки. Среди них — мама с девятилетним ребенком. Состояние одного из пациентов остается крайне тяжелым.
Водитель джипа пытался скрыться с места происшествия, однако в течение десяти минут был задержан нарядом патрульной полиции, преградившим ему путь. Он задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
На сегодняшнее утро количество травмированных увеличилось с 11 до 15 человек. Все они молодые люди (в основном студенты полтавских вузов) в возрасте от 17 до 25 лет, жители Полтавы, Хорольского, Лубенского и Пирятинского районов. Самыми старшими были погибшие водитель и пассажирка, жительница Днепропетровской области.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ночной аварии в Черкассах погибла беременная женщина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...