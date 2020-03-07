24.65 / 24.99 27.64 / 28.27
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Долой комплексы: Леся Никитюк взбудоражила поклонников сексуальным фото

16:17 7 марта 2020 159
леся никитюк
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Телеведущая Леся Никитюк поздравила своих подписчиков в Instagram с наступлением весны и продемонстрировала откровенное фото. Телезвезда, ранее рассекретившая «стратегические параметры» своей фигуры, призывает избавляться от комплексов и верить в себя.

«Любите и будьте любимыми! Забывайте все свои комплексы, выбрасывайте из головы плохие мысли. Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье! Если падаете, сделайте сексуальную фотку и вперед к новому», — говорится в весеннем поздравлении от Леси Никитюк.

леся никитюк

Поклонники телеведущей оценили нестандартное поздравление к весенним праздникам. Спустя час после появления фото собрало 36 тысяч одобрительных оценок и восхищенных комментариев.

Напомним, Леся Никитюк недавно похвасталась длинными ногами, а в бассейне продемонстрировала фигуру «как у русалки».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

8 Марта

Поздравления с наступающим 8 Марта и красивые открытки

Заворотнюк

«Мама поправится»: дочь Анастасии Заворотнюк нарушила молчание (фото)

леся никитюк

Долой комплексы: Леся Никитюк взбудоражила поклонников сексуальным фото

дтп

В жуткой автокатастрофе в Польше погиб молодой украинец (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер