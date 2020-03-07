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Долой комплексы: Леся Никитюк взбудоражила поклонников сексуальным фото
Телеведущая Леся Никитюк поздравила своих подписчиков в Instagram с наступлением весны и продемонстрировала откровенное фото. Телезвезда, ранее рассекретившая «стратегические параметры» своей фигуры, призывает избавляться от комплексов и верить в себя.
«Любите и будьте любимыми! Забывайте все свои комплексы, выбрасывайте из головы плохие мысли. Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье! Если падаете, сделайте сексуальную фотку и вперед к новому», — говорится в весеннем поздравлении от Леси Никитюк.
Поклонники телеведущей оценили нестандартное поздравление к весенним праздникам. Спустя час после появления фото собрало 36 тысяч одобрительных оценок и восхищенных комментариев.
Напомним, Леся Никитюк недавно похвасталась длинными ногами, а в бассейне продемонстрировала фигуру «как у русалки».
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